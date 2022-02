En su primer discurso, Mario Búcaro, ministro de Exteriores, promete la cancillería más moderna de Iberoamérica y mejores salarios

Búcaro dijo que le demostrará al mundo que “Guatemala no se detiene” y que está convencido de que un servicio exterior enfocado en las búsqueda de oportunidades e intercambio comercial “potenciará el crecimiento y desarrollo de Guatemala ante el mundo”, al hacer referencia de cómo la economía se comportó durante la etapa más fuerte de la Pandemia.

Aseguró que se enfocará en “mantener el prestigio de Guatemala como un destino óptimo, seguro, estable y certero para las inversiones”.

“Veo a nuestro país manejando roles protagónicos y articulando acciones exteriores acordes a la coyuntura”, enfatizó el nuevo ministro, quien agregó que “asumo esta responsabilidad como un renacer con nuestros socios y aliados para el bienestar de nuestros pueblos”.

“A la comunidad migrante les manifiesto nuestro firme y claro compromiso por atender sus necesidades y trabajar por la protección de los ciudadanos guatemaltecos en el exterior”, dijo el funcionario, quien añadió que se fortalecerán las representaciones consulares en el exterior como una defensoría del migrante y protección de sus derechos humanos, principalmente en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esta será la cancillería más moderna de Iberoamérica. Vengo de servir en los Estados Unidos Mexicanos. Jamás les voy a pedir que hagan algo que yo no esté dispuesto a hacer”.

“Cuidado con aquel que no se sienta orgulloso de ser guatemalteco, cuidado con aquel que no cante con fervor el himno nacional y entienda que el momento de hoy representa vidas, no estamos jugando aquí señores”, refirió Búcaro.

“No me verán en mi despacho, me verán en sus despachos, nos subiremos a los buses blancos, iremos en los aviones, visitaremos los consulados”, comentó.

“La casa de la diplomacia en Guatemala, así será bautizada a partir de hoy, ya no más planta central”, agregó.

También mencionó que el próximo mes “tendremos el seguro de vida y gastos médicos, trabajarán por la iniciativa de un sistema de previsión diplomática, vamos a trabajar el sistema de pensiones, tenemos que hacer la reclasificación de salarios”.