Lucrecia Peinado se reúne con esposas de expresidentes: quiénes llegaron y cuál fue la razón

Los encuentros será recurrentes, aunque no se especificó cada cuánto. Los temas en los que se centrarán las posibles iniciativas son adultos mayores, primera infancia y atención no escolarizada. Estas se trabajarán desde las instancias que maneja la esposa del mandatario en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y Secretaría de Bienestar Social (SBS).

La reunión se sostuvo en el Despacho de la Primera Dama, ubicado en Casa Presidencial, el mismo fue utilizado por Raquel Blandón, esposa del expresidente Vinicio Cerezo. El salón tiene las fotos de todas las esposas, desde Elisa de Arévalo, esposa de Juan José Arévalo Bermejo y madre del actual mandatario.

Solo seis de las esposas de los expresidentes fueron convocadas. Sandra Torres, Rosa Leal de Pérez y Patricia Marroquín de Morales no fueron citadas. A decir de Peinado, no se les tomó en cuenta debido a que tales gobiernos han sido cuestionados. De la invitadas, Patricia de Arzú no se presentó y Wendy de Berger envió a dos personas en su representación.

“Como de dominio público, algunas de los gobiernos fueron más problemáticos o más cuestionados, de este par de gobiernos -Otto Pérez y Jimmy Morales- en donde hubo primera dama pero había algún tipo de cuestionamiento por corrupción, pues no fueron convocadas”, explicó Peinado.

Las presentes fueron:

Judith Sosa de Sosa, en representación de la Señora Wendy de Berger Edna Lima de Morales, en representación de la Señora Wendy de Berger Eugenia de León Carpio, esposa de Ramiro de León Carpio Raquel Blandón, esposa de Vinicio Cerezo Evelyn Morataya, esposa de Alfonso Portillo Ana Violeta Fagiani, esposa de Alejandro Maldonado

Las presentes afirmaron que están en la disposición de apoyar y trabajar juntas. Morataya añadió que en caso de necesitarse está en la disposición de apoyar desde el Legislativo.

“Cualquier aportación que desde este espacio, desde mi diputación, que yo pueda aportarle a la doctora Lucrecia peinado, espero que sea bienvenido”, indicó la diputada.