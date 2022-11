Estas son las amenazas en el registro y transmisión de votos que ve la sociedad civil y exautoridades electorales

Salvador Biguria, quien ha presidido la junta electoral del Distrito Central en procesos anteriores, afirma que estas modificaciones que se pretenden realizar quedaron plasmadas en las bases de un evento en el cual se pretende adquirir “software e infraestructura tecnológica para la digitalización, transmisión, verificación y publicación de resultados finales”.

La diferencia es que, en elecciones anteriores, cuando se finalizaba la votación, la Junta Receptora de Votos (JRV) contaba los votos en una mesa junto con los fiscales de partidos políticos y los ingresaba a un acta. Luego, el presidente de la JRV la entregaba al operador del centro de cómputo y si esta contenía algún error, se enmendaba en presencia de los demás integrantes de la JRV y fiscales.

Ahora, con los cambios que se podrían implementar, Biguria explica que el acta con los votos se escanearía en el centro de cómputo y se enviaría directo a los centros de digitación y verificación, sin ates corroborar si hay un error en las mismas.

Si fuera el caso que el acta tiene un error, en el centro de digitación y verificación un operador notificaría a un supervisor y este le autorizaría a realizar los cambios conforme a su mejor criterio. Sin embargo, esto ocurriría sin la presencia de la JRV y los fiscales de partidos, con lo cual se perdería la custodia del voto, comentó el entrevistado.

“En las mismas bases del evento que hacen ahorita se habla de cómo sería procedimiento. Aquí no hablan de errores, pero crean estos centros de digitación y verificación centralizados. Van a haber dos centros de digitación y verificación en la Ciudad Capital. Toda corrección no se realizará delante de la JRV. Ocurrirá en los centros de mando de la empresa contratada, siguiendo a saber qué protocolos”, dijo Biguria.

Prensa Libre intentó contactarse con la magistrada Irma Palencia, presidenta del TSE, para consultarle sobre estas modificaciones, aunque no respondió mensajes ni llamadas.

Para una nota anterior, Palencia negó que se pretenda variar el proceso de captación y registro del voto. Lo único que se busca, aseguró, es adquirir equipo biométrico para garantizar la identidad del votante.

“Lo que vamos a hacer es garantizar la identidad del votante, no tiene que ver con el sistema de votación, ese lo consideramos patrimonio nacional y no lo tocamos desde ningún punto de vista. Eso es lo único que queremos hacer. Hacen un aspaviento de algo que no ha ocurrido, es un proyecto, es un plan. Estamos muy agradecidos con ellas (con las organizaciones) por preocuparse, reconozco su preocupación, pero también nos encantaría que se pusieran en la postura de quienes están en el tribunal y que no quieren pasar como quien se orilla en una cornisa y solo ve pasar las aguas.”, expuso.

Retrocesos

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, considera que estas variaciones son preocupantes. “Es preocupante porque significaría un secuestro de la democracia. El tribunal está totalmente cooptado y eso es gravísimo”, lamentó Flores.

Comentó que, desde la firma de Los Acuerdos de Paz en 1996, hubo esfuerzos para instaurar la democracia en el país y esto implica graves retrocesos. La intención, dice, es allanarles el camino a ciertas candidaturas y obstaculizar otras.

“Costó que este país fuera democrático y ahora esta administración de gobierno ha secuestrado literalmente todo tipo de expresiones democráticas”, afirma.

Por su parte, el Foro Guatemala que reúne a organizaciones académicas, empresariales, religiosas y de sociedad civil emitió un comunicado en el que reconoce la importancia de modernizar los sistemas administrativos y tecnológicos en el TSE, sin embargo, aclararon que esto debe hacerse de forma técnica, progresiva y transparente.

“Es importante asegurar que las juntas electorales cuenten con las herramientas necesarias para hacer su trabajo el día de las elecciones. Esto no solo implica que puedan ser capacitadas con tiempo y que el TSE asegure los fondos necesarios. Además, implica que se preserve el modelo no centralizado en donde las juntas electorales puedan realizar a cabalidad su función de conteo, custodia y escrutinio de votos”, expresó el Foro.

Compras por excepción

Las adquisiciones del nuevo equipo tecnológico y demás software se pretenden hacer como compras directas, bajo la modalidad por excepción. Aunque esto solo es permitido para el TSE en año electoral, el pleno de magistrados asegura que el Congreso de la República los facultó para hacerlo al aprobar la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.

A la fecha, el TSE ha realizado 141 compras directas por excepción que suman Q33 millones 057 mil 637. Entre las adquisiciones hay boletos aéreos, servicios publicitarios, alimentos para talleres, toldos, servicio de manejo de redes sociales y renta de vehículos, entre otros bienes y servicios.

De forma paralela, la Contraloría General de Cuentas (CGC) inició una auditoría concurrente en el TSE para auditar todas las compras que se han realizado de forma directa para el proceso electoral 2023.

El objetivo es verificar que las adjudicaciones se realicen siguiendo las normas y legislaciones vigentes, pero a la fecha no se ha adelantado cuál es el resultado de esta. Por su parte, el TSE asegura que ha implementado sus propios mecanismos de transparencia, como publicar los eventos en un diario de mayor circulación y en el diario oficial, así como en su portal electrónico. Sin embargo, en Guatecompras se publica hasta que ya se realizó la adjudicación.