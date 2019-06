Esto pide Jimmy Morales a Torres y a Giammattei para dar continuidad a su gobierno

Los resultados del Narcopayaso a sus patrones del Narco Cacif:

-En Pobreza: Gran éxito ya que cada vez hay mas pobres que trabajan por las miserias que les tiran sus amos

-En seguridad Alimentaria: Gran éxito ya que se despilfarran los recursos en el MAGA y el MIDES para que no lleguen a las personas que realmente los necesitan logrando con esto cada día un pueblo mas hambriento y desnutrido

-En Educación: Sigue comprado Joviel al servicio del gobierno de turno; desprestigiando al Magisterio Digno y Trabajador

-Servicios de Salud: Personas condenadas a muerte por falta de Medicamentos y Servicios en los hospitales y centro de salud ya que son expertos en recetar a personas que no tienen ni para el autobús; condenándolos a muerte y a mendigar.

-Recursos Naturales: Cada dia mas contaminación y depredación por parte del crimen organizado debido a la complicidad de un inepto y mafioso al frente del Ministerio del Medio ambiente

-Empleo: Cada vez mas personas van a la economía informal debido a que el Narcopayaso entregó el Pais al Narco Cacif para ser explotado a sus anchas por ellos y que ningún otro emprendedor acceda al financiamiento y apoyo gubernamental

-Seguridad y Justicia: Completamente al Servicio del Crimen organizado y el Narcotrafico

-Reforma fiscal: Se le quita al Micro y pequeño empresario para dejar que el gran capital explotador no pague y se robe nuestros impuestos.

En Resumen: Por favor Señora Torres y Señor Giamatei; este Narco Gobierno que les va a entregar el poder es el peor gobierno de la historia de Guatemala; por favor enderecen el rumbo, por amor a Dios y a Las Personas menesterosas de este bello país; que es, gracias a este ruin comiquillo, la mayor parte de nuestra población.