Estos son los estrategas que estuvieron detrás del triunfo del presidente Alejandro Giammattei

Yago de Marta, Alonso Cedeño, Sergio Torres Ávila, Poll Anria y Pedro Brolo, celebran el triunfo de Giammattei. (Foto Prensa Libre)

Mientras el presidente Alejandro Giammattei Falla presentaba y juramentaba a los integrantes del nuevo gobierno, un grupo de periodistas, invitados especiales e integrantes del cuerpo diplomático presenciaban el acto en el Palacio Nacional de la Cultura.

Al lado izquierdo del Salón de las Banderas se encontraban algunos familiares de los nuevos ministros y secretarios.

Ahí, de manera discreta, un hombre de traje negro observaba detenidamente cada movimiento del gobernante, sin perder detalle del discurso que este pronunciaba.

Pasaba inadvertido, casi nadie lo conoce, a excepción de algunos trabajadores de la Secretaría de Comunicación Social y algún participante en la actividad.

La persona está un poco intranquila, pues la actividad se inició con tres horas de retraso y las críticas en contra del Gobierno van y vienen en redes sociales. Mueve la cabeza mientras el mandatario habla. Con una mano en la barbilla observa fijamente y mueve los pies.

Se trata del español Yago de Marta, consultor en temas políticos.

En su página web se define como: “Speech and media trainer. Formador de directivos y voceros. Preparando candidatos presidenciales. Yago de Marta imparte sus entrenamientos en Europa, América, África y Medio Oriente. Es líder entrenando a grandes empresarios y políticos para que puedan dar un giro único a su empresa. Yago tiene obsesión de simplificar la comunicación hasta romper las barreras que interponen entre su discurso y su audiencia, esto hace lograr mejores resultados”.

De Marta llegó a Guatemala en el segundo semestre de 2019, luego de que arrancó la campaña presidencial.

“Sus honorarios fueron cubiertos por empresarios que apoyaron la candidatura de Giammattei y son bien altos, ya que pueden sobrepasar los US$300 por hora”, dice una fuente del partido Vamos.

Desde que comenzó la carrera por la presidencia, De Marta fue inseparable de Giammattei. Cada palabra, cada discurso eran analizados por el español.

no da declaraciones

El 14 de enero se intentó hablar con De Marta para saber, entre otras cosas, del trabajo efectuado en la campaña proselitista, cuánto cobró, quién le pagó y si ejercerá algún cargo en el Gobierno.

Dijo que no habla con periodistas y que cualquier información debe pedirse al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval.

Pese a que no quiso hablar con Prensa Libre y decir que no da declaraciones a periodistas, De Marta sí lo ha hecho fuera de Guatemala.

Por ejemplo, en una entrevista publicada el 24 de septiembre de 2017, en el diario español El Mundo, titulada La buena comunicación es la que se instala en el cerebro, el estratega español comparte consejos sobre cómo hablar en público y la importancia de que los políticos se preparen bien al momento de dictar sus discursos.

1,907,801 votos obtuvo Alejandro Giammattei en la segunda vuelta con lo cual superó a Sandra Torres de la UNE que obtuvo 1,384,112

De Marta, de 41 años, reside entre España y México, y algunos lo catalogan como “el mejor trainer —entrenador— de habla hispana y el gurú de los desesperados”.

Uno de los más cercanos

El ministro de Relaciones Exteriores y excandidato a la alcaldía de la capital, Pedro Brolo, trabajó muy de cerca con De Marta durante la campaña electoral, incluso lo considera su amigo.

Luego de la victoria de Giammattei como presidente, Brolo aparece en una foto junto a De Marta, en un hotel de la zona 10.

En esa misma imagen se ve a otros asesores que trabajaron en la campaña del nuevo presidente: Sergio Torres Ávila, Alonso Cedeño y Sergio José Gutiérrez.

Brolo confirmó que el estratega español los asesoró en comunicación política y en otros temas relevantes para el partido, pero no quiso hablar de los pagos y qué tipo de trabajo hicieron.

Asesor de Manuel Baldizón

El equipo de comunicación e imagen de Alejandro Giammattei fue amplio, incluyó a figuras como el panameño Poll Anria, quien también estuvo presente en la toma de posesión y en varios actos relacionados con el cambio de mando.

Anria subió a su twitter una foto en el Palacio Nacional de la Cultura, el 14 de enero: “Anoche estuvimos presentes en la toma de posesión de nuestro amigo el presidente Giammattei. Hoy inicia una nueva etapa en ese país en donde los hermanos chapines podrán ver lo que realmente es tener un proyecto de Estado”.

Entre los clientes de Anria figura Manuel Baldizón, excandidato presidencial que guarda prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

También dio asesorías a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), según consta en su portafolio de clientes.

Junto a Anria también labora Kif Nava, un publicista mexicano de la compañía Communications Consulting Group.

La revista C&E, de México, publicó en su edición de este mes entrevistas hechas a Anria y Nava, en las cuales hablan de su experiencia como consultores y parte de su trabajo en la campaña de Alejandro Giammattei.

Durante la charla, Anria respondió sobre su experiencia en la campaña del nuevo presidente de Guatemala: “Fue de gran ayuda el apoyo de uno de los mejores preparadores de candidatos que tiene el mundo de la comunicación política, Yago de Marta, porque nos apoyaba y orientaba en nuestra estrategia (…) Los guatemaltecos están cansados de los políticos en general y el Doc. es una persona preparada. Estoy seguro de que al finalizar los cuatro años será recordado como el mejor presidente que ha tenido ese país”.

Los guatemaltecos están cansados de los políticos en general y el doc —Giammattei— es una persona preparada Poll Anria, expertos en comunicación estratégica

Nava, por su parte, resalto: “El objetivo era todo o nada. Así que en la primera pieza que sacamos en la primera vuelta la hicimos con el corazón, y gracias a Dios tuvo gran aceptación, sin olvidar que había 19 candidatos en la misma contienda comunicando al mismo tiempo. Con resultados inmediatos ganamos la confianza del candidato y del equipo”.

Ambos estrategas iniciaron el trabajo con el partido Vamos desde mayo de 2019, según indicaron en la conversación con esa revista.

El rey del Internet

En la lista de personas contratadas para asesorar a Giammattei también figuró el mexicano Sergio José Gutiérrez, conocido como “el rey del internet”.

“Es un honor el haber podido ser estratega digital de la campaña del hoy presidente electo de Guatemala Alejando Giammattei (…) Lo más importante que me llevo es conocer a un candidato con una pasión por su país que pocas veces he visto”, fue el mensaje de Gutiérrez en su cuenta de Facebook, el 11 de agosto último.

Gutiérrez fue uno de los encargados de la estrategia digital de Giammattei y, como el resto de los asesores, lo hizo desde la primera vuelta.

Fue diputado al Congreso de Nuevo León, en México, y secretario general para globalización, derechos humanos y construcción de ciudadanía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es CEO de las empresas Interlogis y Espora.

La revista Washington Compol 2017-2018, en su segunda edición, publicó una entrevista con Gutiérrez, en la cual da a conocer sus características como estratega político.

En ese entrevista lo presentan así: “Sus últimos proyectos fueron para Hillary Clinton y Emmanuel Macron, y ahora está en un impresionante crossover que confirma su consolidación en Estados Unidos y Europa, expansión que involucra enorme cantidad de recursos humanos, emocionales y financieros”.

Gutiérrez resalto en esa ocasión que jamás regala su trabajo. “No me da la vida para llevar las campañas de todo el mundo, priorizo obviamente las que me pagan más, me dan más exposición o me son un reto”, indicó.

Tiene oficina en México, Estados Unidos y Europa.

Más asesores

Los cuatro nombres antes mencionados no son los únicos. También trabajó en la campaña de Giammattei el mexicano Sergio Torres Ávila. Igual que el resto, fue parte central de ese proceso.

En su página oficial se le define como un estratega y referente de la consultoría política de su generación que ha trabajado en campañas de gobierno en México y Latinoamérica.

Ávila sigue muy de cerca las actividades de Giammattei y comparte contenido del mandatario en sus redes sociales.

“Gracias a Poll Anria por tanta complicidad, mi ahora hermano panameño. No puede faltar mi querido Kif Nava, gracias por haber confiado. Ha sido un honor compartir con gente profesional y talentosa”, publicó en su cuenta de Twitter el 11 de agosto pasado, luego de haber sido declarado ganador Giammattei.

También fue contratado Alonso Cedeño, quien tiene más de 17 años de experiencia en manejo de crisis, planes de continuidad de negocios, operaciones gubernamentales, comunicación estratégica y nuevas tecnologías.

Además es asesor y estratega en nuevos medios de diversas campañas presidenciales, estatales y locales, según define él mismo. También es mexicano.

Cedeño es fundador de Estrategia en Línea, una empresa dedicada a la consultoría política, especializada en nuevas tecnologías.

El español Jordi Segarra también colaboró en la estrategia de Giammattei y en su página web explica que es uno de los estrategas políticos más importantes y reconocidos a nivel global, cuya especialidad es el desarrollo de proyectos métrico-dirigidos, basados en inteligencia de datos.

Destaca que ha coordinado estrategias y campañas de líderes, partidos políticos, gobiernos y organizaciones en África, América, Asia y Europa. Además, ha encabezado 15 campañas presidenciales y 59 campañas para gobiernos, alrededor del mundo.

En el 2009 publicó su primer libro de comunicación política, Yes You Can —Buscando al candidato perfecto—. En el 2011 coescribió el libro Poder en Internet: ciudadanos y consumidores.

Segarra es investigado en la actualidad por lavado de dinero, por el supuesto desvío de recursos en campañas políticas del PRI en México, según pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país.

También figuró en la campaña de Giammattei el mexicano Carlos Lorenzana, de la firma Gerencia Electoral Consulting, una empresa que, según su página web, tiene experiencia en campañas electorales en Latinoamérica.

“Contamos con las metodologías que nos permiten impactar en la campaña, reducir riesgos, seducir al elector y generar el poder del candidato”, indican en su presentación de su sitio web.

