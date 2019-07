Estudiantes bloquean ingreso a Usac para protestar contra autoridades

Qué pena y asco da la escoria San Carlista arrastrada y traidora cómplice de este fracaso que es Guatemala, hay que limpiar esa KK y sin autonomía por corruptos y arrastrados y lame botas y cubilete de los gringos por el tal USAID. Durante la revolución 1944 pacto político social izo más por guate que cual quiere otro en toda nuestra historia, y gracias a ese pacto el voto fue para todos incluyendo mujeres, y de la forma que fue cancelado fue ilegal. La censura de Prensa libre no tiene gracia, o tales filtros es lo mismo cómplices del fracaso.

NO SOMOS PAIS SEGURO NI PARA LOS GUATEMALTECOS, SAQUEN LA CUENTA DE CUANTOS, AL año, además los gringos van rechazar cada petición de asilo y esa gente no la quedamos, ellos se ca-gan en el mundo y no quieren refugiados entonces no los hagan, y nuestros arrastrados del glorioso, san carlista, y no decir políticos por la visa gringa y seguir mamando USAID regalan la soberanía y todo lo que se pueda. No a la firma y punto. Ofrézcanle el negocio a Costa Rica, Colombia, Brasil, Honduras o el Salvador, ya que son tan buenos aliados GRINGOS HP.