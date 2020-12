Exvicepresidentes destacan madurez política tras el anuncio del binomio presidencial

Diversas fuentes esperan que los anuncios del binomio presidencial se traduzcan a hechos. Fotografía: Presidencia.

“Ya se tomaron la foto, están juntos, ahora trabajen juntos”, dijo el doctor Rafael Espada, exvicepresidente de Guatemala para el periodo 2008 – 2012, al ser consultado por el mensaje que dio el binomio presidencial, al anunciar la guía de trabajo para la readecuación presupuestaria del 2021, la reconstrucción tras el paso de la tormenta Eta y el cierre del Centro de Gobierno.

El exfuncionario destacó que es un paso de madurez política importante, donde a partir de este momento, Giammattei y Castillo, tiene que dejar las reglas claras para todo aquel integrante del gabinete o empleado público.

“Cero tolerancias a la corrupción Un ataque frontal, agresivo y serio a cualquier movimiento de corrupción que halla en el gobierno, cualquier persona sospechosa, cualquier persona que haga algo y que se dude de su integridad debe ser investigado, pero durante la investigación ser removido inmediatamente de su posición porque el pueblo de Guatemala ya no confía y se le debe respeto”, precisó.

También considera oportuno que el Ejecutivo defina al Congreso, sin inmiscuirse en su trabajo y respetando la independencia, el trabajo que pide la población, “eso de sacar leyes a la media noche sin ser discutidas, todos esos truquitos que estaban haciendo no deben ser tolerados; y el presidente sin inmiscuirse en Legislativo y Judicial si puede emitir su opinión para no aceptar esas maniobras que son totalmente erróneas en el Congreso…el presidente ha abalado muchas de estas actividades que hace el Congreso”.

Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala periodo 2004 – 2008, destacó la primera parte del mensaje de Giammattei, “hace un llamado a la unidad y al terminar sus palabras también formula un criterio, una tesis, un pensamiento que es muy potente estratégicamente para cualquier esfuerzo de gobierno, en particular para los problemas que Guatemala está enfrentando, todos somos responsables así que todos debemos participar en las soluciones”.

Stein añadió que ahora es el turno del Congreso, “por la colección de decisiones que los dos tercios de diputados que controlan la agenda legislativa han exhibido, que es un proceso tan irregular que solo atiende a sus intereses personales o de grupo y desconocen las necesidades más urgentes de la población, pero más allá de eso, lo que se vio en la plaza no es solo una protesta por un presupuesto desfinanciado y oscuramente aprobado, sino es una colección de frustraciones”.

Decisión acertada

Nils Leporowski, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), asegura que la decisión de Giammattei fue oportuna, “creemos que el presidente está como líder tomando decisiones oyendo al pueblo, él sintió que había que hacer cambios y en el discurso que dio le está dando al pueblo lo que el pueblo quiere, lo vemos bastante bien”.

Así mismo se sumaron a las voces que le piden al Congreso tomar una actitud similar, “creo que el Congreso también tiene que demostrar a la población, como lo hizo el señor presidente, la voluntad política de cambio, el Congreso también tiene que hacer lo mismo y comenzar a trabajar ahora la reactivación económica del país con la transparencia que tiene que haber en el gasto público”.

Otras demandas

La Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio García de León (AEU) continuará con las convocatorias a manifestaciones ciudadanas, afirman que hay muchos temas que siguen pendientes y temen que este anuncio sea únicamente para calmar las protestas.

“Las movilizaciones si están teniendo impacto porque si está llegando a incidir a donde queremos, pero no hay que olvidarnos que parte de todo esto que se generó fue por el Congreso, y el Congreso no estuvo pero ni en la punta de la lengua cuando sabemos que de su Junta Directiva, lo que se ha promovido, que se votó a favor del presupuesto sabiendo que no era beneficioso para la población, después lo archivaron pero fue gracias al descontento de la población”, indicó Laura Aguilar, secretaria general de AEU.

De momento la postura de Los 48 Cantones de Totonicapán sigue de la misma forma, con su manifestación prevista para el próximo miércoles 9 de diciembre. Este grupo solicita la renuncia del presidente y ya se manifestaron en la Plaza de la Constitución y en algunas carreteras del país el pasado 30 de noviembre.