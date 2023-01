Familiares y amigos de Álvaro Colom dan detalles de la causa de muerte y por qué no hubo funeral de Estado

La familia del expresidente Álvaro Colom , quien falleció la noche del pasado lunes 23 de enero , ofreció una conferencia de prensa en la que informó sobre la causa de muerte del exmandatario, sus últimos días y por qué no hubo un funeral de Estado para despedirlo.

Durante el velatorio, Antonio Colom, hijo del expresidente Álvaro Colom, y Carlos Menocal, quien fue ministro de Gobernación durante ese gobierno, ofrecieron una conferencia de prensa en la que confirmaron la causa de muerte del exfuncionario.

Menocal confirmó que Colom murió a consecuencia de un cáncer en el esófago con el que batalló durante un buen tiempo.

Explicó que hasta hace una semana y media, Colom había estado hospitalizado, pero que el fallecimiento ocurrió en la vivienda del exmandatario, en la zona 14 de la capital, rodeado de su familia.

Menocal dijo que pese a sus padecimientos de salud, Colom siempre estuvo presente afrontando cualquier situación de los proceso judiciales -Caso Transurbano-. Dijo que siempre quiso respaldar el esclarecimiento de la verdad en sus procesos.

Agregó que Colom siempre respaldó el trabajo de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que siempre respaldó ese trabajo.

Señaló que la principal herencia del presidente Colom fue el trabajo en favor de los pobres y los programas sociales, que pasaron de una política pública de Gobierno y pasaron a ser de Estado.

Menocal también aclaró que fue la familia Colom, hijos y hermanos, la que prefirió no optar por el funeral de Estado para el expresidente y que prefirieron una ceremonia más íntima.

Antonio Colom, hijo del expresidente, dijo que si había que describir a su padre desde el punto familiar era haciéndolo como hombre que creía mucho en la familia, por lo que representa y lo importante que es en la sociedad.

Señaló que el exmandatario creía que si no había un buen núcleo familiar no podía haber una buena sociedad.

“Hasta su hasta su último día defendió todos sus principios, toda su ética, nunca se cansó, nunca se venció. Aunque muchos trataron de llevarlo al lado oscuro no lo lograron”, expresó el hijo del exmandatario.

Colom también expresó que su padre afrontó todo lo que le tocó y lo hizo con coraje, aunque algunas cosas con enojo. “Él quisiera agradecer a todos sus amigos, amigas, trabajadores, colaboradores genuinos… en palabras muchos se dicen amigos, pero pocos son”, comentó.

“Terminó su vida con muchos logros y creo que se fue contento. De su proceso judicial pues la verdad se sabrá aunque ya no esté él aquí, pero igual se va a saber. Yo le dije: usted sabe bien lo que hizo, usted sabe bien quién es, no tiene por qué preocuparse… y la justicia se encargará de eso. Gracias a Dios ya está de un lado donde las injusticias no lo tocan”, aseveró Antonio Colom.

Último liderazgo social demócrata

Antonio Colom y Carlos Menocal fueron consultados sobre qué representaba para el país la pérdida del expresidente.

El primero afirmó que Guatemala pierde un buen líder. Comentó que su papá le dijo sus planes de gobierno eran hasta para 2030 y recordó que en una oportunidad el exmandatario le dijo: “Púchica, qué montón de babosadas dice uno en campaña política y no sabe cómo es estar sentado en la silla”.

Dijo que su papá había priorizado el trabajo en donde había que hacerlo.

Por su parte, Menocal afirmó que con la muerte de Álvaro Colom se pierde uno de los últimos liderazgos de la auténtica social democracia en Guatemala.

Dijo que, aunque hay partidos de izquierda ninguno de ellos tiene el liderazgo de Colom, representado la unidad nacional. “La social democracia pierde a uno de sus últimos bastiones de liderazgo”, comentó.

Funeral de Estado

Durante la conferencia, tanto Menocal como Antonio Colom fueron consultados sobre qué pensaban de que el actual Gobierno todavía no hubiera declarado luto por la muerte del exmandatario.

El exministro Menocal dijo que respondería en términos políticos y puntualizó: “sería una vergüenza para la honra de Colom que un gobierno de esta naturaleza hiciera notas y acciones de duelo, porque hay muchas diferencia entre una gestión y otra”.

Añadió que Colom tiene reconocimiento de la población guatemalteca, por la gran mayoría, por los pobres, la Guatemala profunda, -como él solía decir-, por las comunidades indígenas y las poblaciones desposeídas.

“Un liderazgo no se hace por un reconocimiento oficial, o por que aparezca en la página de un libro, se hace con la historia, trayectoria y el reconocimiento con las comunidades, como lo hizo el presidente Colom”, expresó Menocal.

Agregó que aunque en las redes sociales hay muchas condolencias de muchas personas, también la familia ha recibido llamadas de líderes indígenas de muchos lugares del país, mostrando su pesar por la muerte del expresidente.

“El liderazgo y el reconocimiento es más importante del pueblo, de los pobres y no de un gobierno. Colom se va con la satisfacción de ser reconocido por el pueblo”, concluyó Menocal.

Entretanto, Antonio Colom, señaló que el duelo genuino está con la familia y amigos y que los tenía sin cuidado lo que diga alguien que no es familiar.

Ambos reconocieron que sí hubo un ofrecimiento oficial de realizar exequias de Estado para Álvaro Colom, pero se decidió hacer algo más íntimo.

Gobierno declara duelo nacional

Pasadas las 13 horas, el Gobierno de Guatemala publicó un comunicado de prensa en el que declaró duelo nacional por la muerte del expresidente Álvaro Colom.

En el documento se lee que el pabellón nacional deberá permanecer a media asta en todas las instituciones públicas.

“A partir de este martes y durante tres días el país estará en duelo por la muerte del expresidente Álvaro Colom Caballeros, cuyo fallecimiento tuvo lugar el pasado lunes”, se lee en el comunicado.

“Por medio del Acuerdo Gubernativo Número 17-2023, que cobra efectos inmediatos, el Ejecutivo estableció la medida, en memoria de Colom, que consiste en que el pabellón nacional deberá permanecer a media asta en el Palacio Nacional de la Cultura y todas las instituciones públicas. También se hace ver que el mandatario Alejandro Giammattei y el Gabinete en pleno presentan sus muestras de condolencia a los familiares del expresidente. El gobierno de Guatemala respetará plenamente la decisión de los familiares del expresidente Colom Caballeros, en el sentido de llevar a cabo las honras fúnebres en privado en el seno de la familia”, concluye el documento.

Casos de corrupción

Colom Caballeros ganó la presidencia de Guatemala en las elecciones generales de 2007 con el partido de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y gobernó entre del 14 de enero de 2008 al 14 de enero de 2012.

Al dejar la Presidencia, Colom se vio envuelto en casos de corrupción, por los cuales terminó en la cárcel, y el 4 de diciembre de 2020 uno de sus abogados confirmó que era sometido a un tratamiento contra el cáncer de esófago.

En esa fecha, Colom gozaba de arresto domiciliario y debía presentarse frecuentemente a la Fiscalía a firmar su asistencia; sin embargo, según su abogado, en una oportunidad no lo hizo porque debía asistir al tratamiento de quimioterapia.

Hasta la fecha, se encontraba en prisión domiciliar por un supuesto caso de fraude cometido durante su administración.

Es señalado por el Ministerio Público, junto a otros 10 exintegrantes de su gabinete, de haber avalado la implementación del proyecto de sistema prepago para las unidades de Transurbano, en el que se habría sustraído Q270 millones del Estado.