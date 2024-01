Fiscal Consuelo Porras se presenta a reunión de Gabinete de Bernardo Arévalo, pero se retira antes de que comience

Fotografías compartidas por la Presidencia de Guatemala y el MP mostraban a Arévalo y a Porras saludándose y luego sentados en la reunión de Gabinete.

Pocos minutos después, el MP difundió un video de la fiscal, afuera de la reunión, en la que explicaba que abandonó la misma.

“Me vi en la necesidad de retirarme, ya que en la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”, dijo la fiscal.

Porras dijo que acudió sola a la reunión, por la invitación de Arévalo, y que en cumplimiento de la Ley Orgánica del MP, atendió el llamado, pero que lamentablemente se había tenido que retirar por el motivo anteriormente descrito.

“Ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público”, explicó Porras.

“Dejé constancia antes de retirarme sobre esta situación, ya que la ley es clara de que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes y no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo, como lo es un Consejo de ministros”, dijo Porras.

Agregó que le manifestó a Arévalo su voluntad de participar en una próxima invitación en el marco legal para coordinar temas relacionados al quehacer del MP, siempre que se respete la autonomía del ente investigador y las leyes del país.

Le dijo a la población que confíe porque siempre va a tener un MP respetuoso de las leyes del país para cumplimiento de lo que la Constitución nos confiere, que es que se cumplan las leyes del país para todos y todas.

#MPfuerteYfirme

La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de Gabinete de Gobierno realizada en Casa Presidencial. pic.twitter.com/2fT25Tf3Mc — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024

Ha pedido su renuncia

Arévalo había declarado públicamente, antes y después de ser investido como presidente de Guatemala, que iba a citar a la fiscal para pedirle la renuncia, esto luego que el MP inició una persecución penal contra el partido Movimiento Semilla, de Arévalo, y contra el propio mandatario, a quien le solicitaron el retiro de inmunidad por un caso vinculado a la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El 19 de enero de 2024 el Gobierno de Guatemala informó que el mandatario Bernardo Arévalo invitó formalmente a la fiscal general Consuelo Porras, a una reunión en el despacho presidencial el 24 de enero a las 10 horas.

En la información del Gobierno se mencionaba que la petición de la reunión es en el ejercicio de las facultades conferidas a Arévalo por el artículo 134 de la Constitución Política de la República, el cual establece la coordinación de las labores de la institución encargada de dirigir la Política General de Estado.

Se mencionaba que la carta de Arévalo fue envidada este viernes al MP y en ella el mandatario solicitó un informe detallado de cuatro aspectos cruciales de la coyuntura nacional como lo son el avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa; ivestigación sobre la compra de vacunas covid-19 y protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH.

En la carta enviada no se mencionó nada ni hubo una petición expresa de pedirle la renuncia a la fiscal Porras.

No acude a cita

El 24 de enero, Porras no acudió a la cita con Arévalo y en su lugar publicó un video en las redes sociales del MP en la que afirmaba que no va renunciar de su cargo y aseguraba que el ente investigador no está supeditado a ningún poder del Estado.

El MP envió un informe a la Presidencia de Guatemala con algunos datos pero la mayor parte de la información refería que no podía entregarse por el artículo 314 de Código Procesal Penal, que regula que en todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños.

Luego de que la fiscal Porras no asistiera a la reunión con el presidente Bernardo Arévalo, el mandatario dijo ese 24 de enero que la funcionaria ya había sido citada para que acudiera al consejo de ministros.

En conferencia de prensa, Arévalo lamentó que Porras no asistiera a la reunión, en la que, según dijo, se tratarían temas de relevancia para el país y no se tocarían asuntos relacionados a procesos de investigación, por lo que ahora, amparados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal fue citada a la junta de ministros.

“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, dijo Arévalo ese día.