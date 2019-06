Fiscal José Curruchiche dice estar sorprendido por la ausencia de Óscar Schaad en el evento electoral

El fiscal José Curruchiche -derecha- conversa con personal en la Fiscalía de Delitos Electorales para afinar el plan estratégico del próximo domingo. El titular, Óscar Shaad, goza de tres meses para estar ausente. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

“Me sorprendió que el fiscal -Óscar- Schaad se ausente en el evento electoral”, expresó este lunes, 10 de junio, Curruchiche quien tomó las riendas de la Fiscalía encargada de investigar los delitos electorales.

Curruchiche tiene 16 años de conocer a Schaad y al ser consultado hoy en la sede de la Fiscalía de Delitos Electorales solo recordó que el lunes de la semana pasada su jefe le dijo que estaría ausente tres días.

Dos días después Schaad le indicó que le habían autorizado el permiso para ausentarse, con goce de salario, durante tres meses.

“Solo me indicó que iba a solicitar licencia para ausentarse de sus actividades. Después, el miércoles me manifestó que iba a ampliar su periodo por tres meses. Me dijo que ya tenía la anuencia. Solo supe que el motivo fue personal, no me dio mayores detalles. Desconozco los motivos”, dijo Curruchiche.

Schaad incluso dejó su celular institucional en la oficina, aunque sin alguna explicación. El permiso por tres meses del fiscal ocurre en una situación similar a la ocurrido cuando presentó el caso La Línea, el 16 de abril del 2015, y días después fue trasladado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) a la Fiscalía de Delitos Electorales.

La fiscal General, María Consuelo Porras, está enterada de la ausencia del jefe de la fiscalía electoral, a pocos días que más de siete millones de guatemaltecos elijan nuevas autoridades, aunque aún no se tiene algún pronunciamiento de la funcionaria.

Se sabe que Curruchiche prepara la logística del plan estratégico donde el personal de todas las fiscalías fue notificado para participar y visitar los centros de votación y documentar las eventuales irregularidades.

En el marco de las Elecciones Generales 2019, Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del #MP:

Convoca a medios de comunicación social, para dar a conocer los detalles del Plan de Acción del MP a nivel nacional para el próximo domingo 16 de junio pic.twitter.com/O1Mib5w0hV — MP de Guatemala (@MPguatemala) June 10, 2019

Advertencia

Curruchiche y el personal de la fiscalía ahora a su cargo se reunieron debido a que el próximo miércoles presentarán a la población el plan que incluye un centro de llamadas para que los votantes denuncien alguna irregularidad.

“El plan estratégico que será implementado ya se está preparando. Estamos más fortalecidos que nunca. En cuanto a alguna suspicacia de que podría en un momento dado afectar el proceso electoral, no lo considero así porque se ha trabajado bien”, explicó Curruchiche.

En cuanto a los grupos de personas que ya manifestaron que podrían boicotear la elección, Curruchiche les advirtió que deberían atenerse a una investigación penal. Su declaración al respecto puede verla en el siguiente video.

Denuncias

A la fecha la Fiscalía ha recibido 371 denuncias por abuso de autoridad con propósito electoral de coacción del deber. Los casos han ocurrido principalmente en Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, mientras que en el departamento de Guatemala, las denuncias son en Villa Nueva y Mixco.

El 70 por ciento de las denuncias son administrativas y la Fiscalía las remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Me sorprendió que el fiscal Shaad se ausente en el evento electoral", se refiere Curruchiche.

"Ahora nuestro interés es que el domingo, en las elecciones, todo salga bien". pic.twitter.com/fdKRtyrlKa — Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 10, 2019

