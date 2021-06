Fotografía del ministro de Desarrollo Raúl Romero junto a tres mujeres genera opiniones encontradas

Raúl Romero, Ministro de Desarrollo. (Foto: Hemeroteca PL)

Una fotografía en la que se ve al ministro de Desarrollo Social (Mides), Raúl Romero, junto a tres mujeres semidesnudas y que fue publicada por un medio local el fin de semana recién pasado generó una ola de críticas en redes sociales y opiniones encontradas en sectores de la sociedad guatemalteca.

La fotografía hace referencia a la supuesta asistencia del titular del Mides junto a su círculo más cercano a un establecimiento de la zona 14 que es atendido por “edecanes” y en el que se venden licores, por lo que las reacciones han sido tantas, que este lunes el tema es tendencia en Twitter.

Pese a que Prensa Libre y Noticiero Guatevisión buscaron la opinión de Romero con respecto al incidente, el funcionario no accedió a las entrevistas; sin embargo, en declaraciones a una radio local dijo que se trata de un montaje y que antes de externar una opinión al respecto debió asesorarse con sus abogados, pues considera la publicación una persecución personal y no un tema de fiscalización al Gobierno.

Opiniones

Usuarios de redes sociales y algunos diputados exigen la renuncia de Romero, así como que se esclarezca si el dinero utilizado en ese lugar es público o no. En tanto el presidente Alejandro Giammattei reaccionó a los cuestionamientos de periodistas sobre la postura del Gobierno ante la publicación.

“Primero demuestre que es cierta la foto y que no está tocada, muchísimas gracias”, dijo de manera escueta Giammattei a una reportera de Noticiero Guatevisión sin dar tiempo a más cuestionamientos.

El diputado Aníbal Rojas, de la bancada Viva, fue enfático en decir que no tienen evidencia de que las fotografías sean reales, pero dejó claro que el hecho se debe investigar y el ministro tiene la responsabilidad de aclarar la situación.

“No nos consta nada de lo que se dice, no sabemos si las fotos son verdaderas o falsas, pero si así fuera es lamentable y es algo que el propio ministro deberá dilucidar”, dijo el parlamentario.

En tanto, el diputado Julio Lainfiesta refirió que se deben verificar los datos publicados e instó al medio a que “indique quiénes son sus fuentes” para determinar si las fotografías son reales o no y luego poder opinar sobre que acciones se pueden emprender.

Sin embargo, el diputado Samuel Perez dijo que analizan la situación, pues considera que el Mides tiene problemas serios y que se ha convertido en una caja chica del Gobierno, y ante el incidente lo que esperaría es que el presiente Giammattei lo destituya.

“No hay una política social en Guatemala y se desperdician muchos recursos. El tema reciente de la fotografía es impactante e inaceptable y el ministro debió haber presentado su renuncia inmediatamente o el presidente haberlo destituido. Pero el problema más allá de esa fotografía es el tema de trata (de personas), que sea dinero púbico el que están utilizado y la desatención de los temas sociales. Guatemala durante la época de crisis (por la pandemia), a diferencia de otros países que con la política social sacaron a personas de la pobreza, 110 mil personas en Guatemala cayeron en pobreza extrema. Es un nido de corrupción y de incapacidad que termina resultando en problemas estructurales como pobreza y pobreza extrema más allá de lo que haga el ministro con su vida privada”, dijo Pérez.

Agregó que el tema es preocupante y que analizan que alternativas tiene desde el Legislativo para poner el “tema sobre la mesa”.

La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo dijo desconocer la veracidad de la información y señaló que prefería no opinar porque se trata de la vida privada de un funcionario.

“Es la vida privada de un funcionario y no me consta si es cierto. No puedo suponer porque no me gustaría que me lo hicieran”, señaló la parlamentaria.