El domingo 5 de mayo había expectativa por la cadena nacional del presidente de la República, Bernardo Arévalo a las 21 horas. Pronto en las redes sociales corrió el rumor de que se trataba de la remoción de la fiscal general Consuelo Porras.

Ese mismo día la jefa del Ministerio Público (MP) se adelantó a presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la "amenaza real, cierta e inminente" que, representaba las acciones del mandatario.

Mientras llegaba la hora del mensaje presidencial, que al final se trató sobre el anuncio de la presentación de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP en su artículo 14, sobre la remoción del fiscal general, los mandos del Ejército recibieron un mensaje.

El titular del Ministerio de la Defensa (Mindef), Henry David Sáenz Ramos, por medio de un audio, se refirió a los “comandantes, jefes y directores y oficiales del mando del Ejército”, para hacerles saber que el presidente había convocado a cadena nacional para hacer una comunicación de interés nacional.

“Les recomiendo que todos sintonicen la cadena por cualquier medio y se enteren de lo que el señor presidente constitucional de la República dará a conocer al pueblo de Guatemala”, expresó Reyes en su mensaje de 1 minuto y 42 segundos de duración.

Agregó: “Les recomiendo que cada uno de nosotros, de mi persona, hacia todas las funciones del Ministerio de la Defensa Nacional, nos involucremos en lo que nos compete”.

Sáenz advirtió: “Cualquier mensaje equivocado hacia la población no será conveniente y como lo he estado haciendo hasta ahora, no será tolerado”.

Sugirió en su mensaje a los mandos: “Vean las funciones que tienen como comandantes, jefes y directores. Vean las funciones que tienen como mando del Ejército y dedíquense a eso”.

Y finalizó: “Cualquier duda o pregunta el canal está abierto. Estoy para servirles e informarles. Tomen nota y principalmente acusen recibo, saludos”.

Caminata al Congreso

El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, el lunes 6 de mayo, acompañados de la mayor parte del gabinete, incluido el ministro de la Defensa, caminó hacia el Congreso por el Paseo de la Sexta (6a avenida zona 1) para entregar la iniciativa de ley para modificar la Ley del MP.

La presencia del jefe de la institución castrense causó sorpresa, pero también inconformidades a lo interno, según fuentes del Ejército que prefirieron no ser citados para evitar represalias.

La razón: “El Ejército es apolítico”, indican.

Esas mismas fuentes indican que fue que el general de Brigada, Carlos Antonio Medina Juárez, hasta ese momento jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), quien le hizo ver a Sáenz Ramos que no era conveniente participar en esa actividad.

“Incluso hubo reclamos fuertes de que el Ejército no se mete en asuntos políticos. El ministro no toleró la insubordinación”, aseguran las fuentes.

“Haber ido con el presidente creo que perjudicó la imagen del ministro y causó más resquemor a lo interno, donde siguen las murmuraciones”, explica las fuentes.

Además, esto se suma a otra situación que arrastraban desde hace meses. “La presencia de mujeres en las Fuerzas Especiales del Ejército y el curso Kaibil”.

“Esto no fue tomado con agrado por el ministro y decidió sustituirlo y nombrar a otra persona en ese puesto”, argumenta la fuente.

El 8 de mayo el Ejército confirmó la sustitución de Medina Juárez y en su lugar nombró al coronel de Infantería DEM, Hermelindo Choz Soc, quien era el subjefe del EMDN.

Choz Soc es considerado a lo interno como “una magnífica persona y como un militar sumamente profesional que ascendió a coronel en el 2014”.

Además, ese mismo día anunciaron que el coronel Daniel Martínez Escobar ocuparía el puesto de vocero del Ejército de Guatemala en sustitución de Rubén Téllez.

Se consultó con el nuevo vocero una postura respecto a la información, pero explicó que todavía está en la fase de recibir el puesto y que pronto dará respuesta.

Sáenz Ramos pertenece a la promoción 118 y Medina Juárez es de la 117.

“En el Ejército es complicado ser de una promoción diferente. Recibir órdenes de alguien más nuevo no siempre es bien recibido. Pero esto pasa desde que el expresidente Alejandro Giammattei nombró al exministro Henry Reyes Chigua en las mismas circunstancias”, explican las fuentes.

“En el Ejército es importante aquello de que no me manda alguien más nuevo que yo”, argumentan.

Y por esa razón, explican, el ministro Sáenz tomó la decisión de colocar en un puesto de tanta confianza a un militar de su misma promoción.