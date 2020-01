Funcionarios renuevan finiquito para tomar posesión

Funcionarios electos para asumir cargos este año hacen fila en la Contraloría para solicitar finiquito. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Diputados, alcaldes y ministros del nuevo gobierno podrían quedar fuera de sus cargos por dos acuerdos internos de la Contraloría General de Cuentas que establecen que para tomar posesión de los cargos deben tener el finiquito vigente, es decir emitida este año.

El auditor de cada entidad será el responsable de realizar varios procedimientos previo a la juramentación de las nuevas autoridades, incluida la verificación del referido documento.

Mónica Monge, asesora del despacho de la Contraloría, aseguró que es una medida para garantizar la transparencia de quienes asumirán cargos públicos.

“Que las personas que van a asumir un nuevo cargo, para poder asumirlo, deben presentar su finiquito 2020. Para que ellos sepan que no tienen cuentas pendientes con la Contraloría. En otras gestiones se había dado para asumir los cargos”, indicó Monge.

Esta disposición aplica para presidente y vicepresidente de la República, alcaldes, diputados, ministros, viceministros y las máximas autoridades de las instituciones.

Cuestionan medida

Este jueves 2 de enero, la Contraloría extendió 775 finiquitos mientras que hoy, viernes 3 de enero, las solicitudes aumentaron.

Entre quienes llegaron a requerir la constancia estaban diputados actuales, quienes creen que la Ley Electoral establece que el finiquito tiene una vigencia de seis meses, pero ante cualquier duda es mejor tener uno más reciente.

“Yo coincido con lo que algunos diputados han manifestado que es contrario a la ley, pero el problema es que mientras se averigua pueden poner algún impedimento para tomar posesión, y para evitar eso mejor vamos a cumplir. Es un trámite que no lleva demasiado tiempo”, dijo Carlos Fión, congresista del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Raúl Romero, diputado actual de Fuerza y ministro de Desarrollo Social designado por el gobierno de Alejandro Giammattei, también acudió a la Contraloría a hacer el trámite.

“La ley establece que los finiquitos tienen una validez de seis meses, en este caso la Contraloría está señalando que, por tratarse de un período diferente, debe solicitarse nuevamente. Nosotros vamos a solicitarlo nuevamente porque sabemos que estamos sin ningún reparo”, indicó el parlamentario.

La Contraloría tiene otro criterio pues asegura que los seis meses se refiere únicamente al proceso de inscripción de candidatos y no así para la toma de posesión.

“EL finiquito no tiene una vigencia de seis meses, el finiquito no tiene una vigencia de tiempo específico, para efectos del Tribunal Supremo Electoral, para la inscripción de los candidatos, sí tiene una vigencia de seis meses; sin embargo, para la Contraloría está vigente para la persona en tanto no le aparezcan nuevos cargos, es decir, la persona puede venir a gestionar en este momento su finiquito, pero si el día de mañana o un mes le surge algún cargo, este finiquito pierde vigencia inmediatamente”, explicó Monge.

Con esta medida algunos diputados electos como Lucrecia Hernánde Mack podrían quedar fuera de la novena legislatura, como el partido Semilla lo ha denunciado. Monge agregó que la Contraloría no responde a intereses políticos sino a medidas de transparencia.

Largas filas

En los próximos días la Contraloría recibirá miles de solicitudes de finiquito por lo que la sede central en la zona 13 capitalina estará aglomerada de personas. Algunas llegan antes de las 8 horas para hacer fila y hacer el trámite. La institución atenderá a todas las personas que tengan un número asignado.

Además de solicitar la constancia de manera personal en la sede central, los interesados pueden hacerlo a través de la página web de la Contraloría.

