Estos son los tres diputados que dirigirán el Congreso el 14 de enero, por unos instantes

Esa transición es dirigida por tres diputados con mayor tiempo en el Congreso y que no sean del mismo bloque legislativo, quienes integran la llamada Junta de Debates. Está instancia será presidida por Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y los secretarios, Luis Contreras, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), y Joel Rubén Martinez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Aunque hay otros diputados con más tiempo en el Congreso, la Ley Orgánica establece que deben de ser de distintos bloques legislativos.

La Junta de Debates estará al frente del Congreso al menos 45 minutos, tiempo en el que estos tres diputados dirigirán el procedimiento para la toma de posesión de los nuevos legisladores, y quiénes serán juramentados por el presidente saliente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar.

Calificación de credenciales

A pesar de que el procedimiento para la calificación de credenciales no está establecido en la Ley Orgánica del Congreso, en otros años, el presidente de este organismo ha establecido que esta comisión sea integrada por los jefes de bloque, ellos definen los requisitos para que puedan asumir los nuevos diputados.

Tampoco está establecido que, para asumir el cargo, la persona electa tenga que presentar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos -finiquito- extendida por la Contraloría General de Cuentas del 2020, ya que esta constancia tiene vigencia y validez de seis meses.

Pero será esta comisión la que determine si pide o no un finiquito reciente, ya que solo debe de calificar si la credencial emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está vigente o no.

La Contraloría habría establecido que para que los nuevos diputados asuman su curul deben contar con un finiquito emitido en 2020.

El politólogo Renzo Rosal considera que ahora que está a punto de asumir la novena legislatura podría darse un juego de manipulación y que se preste esa comisión de calificación de credenciales o sobrepase sus límites y no deje tomar posesión a más de alguno de los diputados.

“Esa comisión, históricamente, si uno revisa los antecedentes es básicamente de carácter protocolario, no tiene un carácter legal, no tiene ningún atributo; además, ni la Ley Orgánica del Congreso ni ninguna otra instancia le adjudica a esa comisión un papel particular que pueda servir para decir si puede tomar posesión o no los diputados electos”, dijo Rosal.

Los diputados ya fueron electos y cumplieron con los requisitos que el Tribunal Supremo Electoral solicitó, pero, lo que sí puede pasar es que el mismo TSE impida que algunos diputados que ya fueron electos tomen posesión por detalles que señala la Constitución.

“A esa comisión del Congreso se le pretende adjudicar unas funciones artificiales que no corresponden ni con los marcos legales, ni con la realidad política, parece que pretenden crear una instancia que sobrepase las competencias, puede crear barreras que impidan en la práctica tomar posesión a más de algún diputado”, señaló el experto.

Toma de posesión

Luego de calificar las credenciales se da posesión a los nuevos diputados, quienes ahora serán 160, dos más que en la octava legislatura, ya que hay un representante más de El Progreso y uno más por Lista Nacional. Al sumir el cargo y ser juramentados, se procede a elegir a la Junta Directiva que estará a cargo del Legislativo por un año.

Al tomar posesión la nueva Junta Directiva se desintegra la Junta de Debates y se suspende la sesión, para que los parlamentarios se trasladen al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para darle posesión del cargo de presidente de la República a Alejandro Giammattei y a Guillermo Castillo, como vicepresidente.

Aún se desconoce si el presidente Jimmy Morales dará su cuarto informe de Gobierno en el Congreso o lo hará en el Centro Cultural.

Reunión previa

Antes de la instalación de la novena legislatura, el 8 de enero, a las 10 horas, están citados los diputados electos -uno por cada bloque legislativo- para que junto con el presidente y dos secretarios de la Junta Directiva, cuyo período finaliza, conozcan sobre los aspectos administrativos de ese organismo.

En esa reunión se les informará qué lugares ocuparán en el Hemiciclo, así como las oficinas que tendrán asignadas por los siguientes cuatro años. Los bloques legislativos crecen de 15 a 19.

Proceso de elección

La Ley Orgánica establece el procedimiento para la toma de posesión de los nuevos diputados.

La sesión constitutiva será presidida inicialmente por una Junta de Debates integrada por tres diputados, los que tengan mayor tiempo de integrar el Congreso; quien tenga más períodos legislativos la presidirá y le asistirán dos secretarios que serán dos diputados con las mismas calidades.

Antes de la instalación de la nueva legislatura, en los primeros 10 días de enero, debe de haber sesiones preparatorias entre un diputado electo en representación de cada partido representado en la legislatura entrante, el presidente y dos secretarios de la Junta Directiva cuyo período finaliza, con el objetivo de dictar las medidas administrativas adecuadas para que los electos tomen posesión de sus cargos y se realice la instalación de la legislatura conforme lo establece la Constitución.

Los diputados, al tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento de fidelidad y obediencia a la Constitución, en presencia de la Legislatura cuyo período finaliza. Serán juramentados por el presidente del Congreso saliente, Arzú Escobar.

De acuerdo con los registros del Congreso, esta es la información de los tres diputados que integrarán la junta de debates el próximo 14 de enero.

Carlos Santiago Nájera Sagastume

Está en el Congreso desde 2000

Representa el distrito de Jutiapa

Bancada que integrará: Unidad Nacional de la Esperanza

44 iniciativas de ley

Licenciado en Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas, Usac

Magíster Artium, Maestría en Desarrollo con especialización en Descentralización Administrativa, Gobierno Local y Participación Ciudadana, Universidad Del Valle De Guatemala

Luis Alberto Contreras Colindres

Está en el Congreso desde 2004

Representa el distrito de San Marcos

Bancada que integrará: Compromiso Renovación y Orden

34 iniciativas de ley

Bachiller en Ciencias y Letras, Liceo Guatemala

Estudios en Ingeniería Mecánica en Tritton Colege, Illinois, USA.

Joel Rubén Martínez Herrera

Esta en el Congreso desde el 2004

Representa el distrito de Huehuetenango

Bancada que integra: Frente de Convergencia Nacional (FN-Nación)

16 iniciativas de ley

Perito en Técnica de Desarrollo Comunitario, Colegio Mixto Asturias, Huehuetenango.

