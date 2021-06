Giammattei afirma que donación de vacunas de EE. UU. depende de acuerdos entre la Casa Blanca, Moderna y el Gobierno de Guatemala

La ministra de Salud, Amelia Flores, -de traje azul- durante la citación en la bancada Semilla. (Foto Prensa Libre: Elmer Vagas)

El presidente Alejando Giammattei informó este martes 22 de junio que las vacunas que Estados Unidos donará al país no han llegado debido a una serie de acuerdos que se deben firmar entre la Casa Blanca y la farmacéutica Moderna, y entre esa empresa y el gobierno de Guatemala.

Las declaraciones las ofreció Giammattei luego de participar en la inauguración de la 55 Asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

El mandatario fue consultado sobre por qué no han venido esas vacunas al país y cuáles han sido los inconvenientes que se han presentado y respondió que la donación no será de 500 mil dosis, sino un poco más (pero no especificó cuánto).

Explicó que hay un acuerdo que debe ser firmado entre la Casa Blanca y la empresa Moderna porque es un donativo que se le entregará al país.

“A nosotros Moderna nos pidió que elaboráramos un Acuerdo Gubernativo en caso de responsabilidad, para no tener responsabilidad. Eso es normal que lo pidan”, señaló el presidente Giammattei.

Dijo que para que el país pueda tener vacunas de otras casas farmacéuticas tendrán que hacer un Acuerdo Gubernativo como el de este caso o tendrán que acudir al Congreso de la República, porque las empresas están exigiendo una ley -para no tener responsabilidad por reacciones de las vacunas-.

Afirmó que el Acuerdo Gubernativo ya lo tiene Moderna y están a la espera de alguna observación que pudieran hacer ellos y luego de ello se publicará inmediatamente.

En 5 días hábiles

Giammattei aseguró que cuando la Casa Blanca y Moderna tengan ya su acuerdo y esté publicado el Acuerdo Gubernativo en Guatemala, en unos cinco días hábiles estarían las vacunas disponibles en el país y vendrían en un avión especialmente contratado para ello.

La ministra de Salud, Amelia Flores, acudió a una citación con la bancada Semilla, para tratar el tema de la vacunación y luego de esta habló con periodistas y dijo que el presidente Giammattei está listo para firmar el Acuerdo Gubernativo que solicitan para la donación de vacunas – de Estados Unidos-.

Señaló que en el Ministerio de Salud trabajaron todo el fin de semana para tener listos los requerimientos que pide Estados Unidos para entregar las vacunas, pues se debe cumplir también con lo que el fabricante requiere y eso es bueno, porque si acepta los términos de la donación queda la puerta abierta para negociar compra directa con ellos.

La ministra dijo que fabricantes con los que se quiere hacer compras bilaterales o donaciones están pidiendo acuerdos de compensación, pero el Acuerdo Ministerial no fue aceptado, porque este puede cambiar en cualquier momento.

Algunas empresas están pidiendo acuerdos gubernativos y el presidente Giammattei está sabido de eso.

Refirió que abogados de del Ministerio de Salud, Secretaría General y la Procuraduría General de la Nación están revisando el tema si en realidad es necesario hacer una ley para cumplir con las farmacéuticas.

“México tienen legislación de arbitraje y otras por lo que se les hace fácil negociar, la compra, pero Guatemala no”, dijo la ministra Flores.

La funcionaria también dijo que esta semana se espera el ingreso de 150 mil dosis de vacunas AstraZeneca que donó el gobierno de México, en un proceso que realizó el Gobierno central durante la visita del presidente Giammattei a ese país.

Cifras de vacunación

Flores reconoció que el proceso de vacunación no se ha llevado de acuerdo a como el Ministerio había planeado, esto debido a que no hay vacunas disponibles, principalmente porque Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), al que Guatemala pagó Q614.5 millones por el 50% de 16 millones de dosis de vacuna Sputnik V, ha tenido inconsistencia en la entrega.

Flores dijo que del total de 10.7 millones de mayores de 18 años que se tiene contemplado vacunar contra el covid-19, en la actualidad solamente se ha cubierto el 6.52%.

Del universo de mayores de 70 años solo han logrado inmunizar 31%; personas de 60 a 69 años, 27.46% y de 50 a 59 13.68%.

Afirmó que sí hay criterios sanitarios para ir abriendo subfases de vacunación, pero reconoció que fueron abriendo más rangos de edades por un tema de vencimiento de las dosis con las que se cuenta.