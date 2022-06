Giammattei arremete contra funcionarios de EE. UU. y los señala de querer desestabilizar al país

“Tomé la decisión de no asistir a la cumbre -de Las Américas-, incluso le mandé una carta al presidente Biden en donde me excusó de asistir por no estar de acuerdo en la forma en la que hemos sido maltratados por personas del Departamento de Estado, que en una clara injerencia en los asuntos internos del país nos presionaron, nos dijeron que iban a tomar decisiones contra Guatemala si, por ejemplo, nombraba a la fiscal o la volvía a nombrar”, dijo Giammattei.

El mandatario hizo señalamientos contra tres altos funcionarios del Departamentos de Estados y señaló que “gente como Todd Robinson, Juan González o Brian Nichols en donde no solo en los tuits del Departamento de Estado, sino de sus redes sociales promueven a todas luces la desestabilización del país, se declaran precisamente contra el gobierno y por esa razón nosotros les hicimos ver que no íbamos, no podemos ir a un lugar donde no nos tratan bien”.

Durante su intervención Giammattei aseguró que “estamos siendo atacados virulentamente desde el Departamento de Estado, incluso el último informe (…) sobre derechos Humanos nos pone a la altura de Nicaragua Cuba y Venezuela, cosa que es totalmente incorrecta, con apreciaciones absurdas y con unos juicios de valor muy arriesgados en el que comprometen, incluso, el proceso democrático en Guatemala, entonces ante esas razones preferimos no ir y el no ir también es un mensaje”.

“Nosotros estamos francamente molestos, pero esperamos que este mensaje de la no presencia significa darle una vuelta a la página y revisar las relaciones bilaterales y poder entrar en proceso de trabajo de común acuerdo, respetando por supuesto la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos del país”, prosiguió Giammattei.

Durante la entrevista, que duró más de 56 minutos, el mandatario señaló que “somos atacados porque somos un país conservador desde el punto de vista de la protección de la vida y la familia (…) esa política pública ha sido una de las mayores discrepancias con el gobierno de EE. UU. que prefiere otro tipo de supuestas libertades donde se promueve el aborto”

También dijo que Usaid promueve la autonomía de los pueblos indígenas, lo que considera una violación a la Constitución; además, mencionó que se debe hacer una reforma al sistema judicial, pero no “trayendo investigadores internacionales, fiscales internacionales, jueces internacionales y policía internacionales” y señaló que la Cicig lo único que hizo fue debilitar el sistema judicial, porque “resultó ser más corrupta que la supuesta corrupción que estaban persiguiendo”.

Giammattei volvió a criticar el hecho de que algunos embajadores hagan presión en los juzgados en beneficio de algunos jueces que son investigados, específicamente el caso de la exjueza Erica Aifán.

También dijo que Taiwán es “el mejor aliado de Guatemala” gracias a las acciones de asistencia y que “mientras yo sea presidente yo reconozco una China y esa China se llama Taiwán”.

Débil lucha contra el narcotráfico

Giammattei dijo que Guatemala tiene buenas relaciones con la DEA, pero asegura que las leyes son débiles en EE. UU., pues algunos de los narcotraficantes que han sido extraditados están a punto de salir de prisión.

Añadió que el 50 % de la droga del mundo se consume en EE. UU., pero no se sabe en dónde está el dinero que eso produce; además, dijo que el mayor corruptor es el narcotráfico y que “ese dinero es el que hay que perseguir”.