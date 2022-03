Giammattei compara situación de Rusia y Ucrania al hablar de injerencia extranjera en Guatemala

De acuerdo con el mandatario, ante esa situación Guatemala ha hecho “las protestas necesarias para que se respete”, y agregó que “tal vez por eso no les caigo muy en gracia y tal vez por eso es que toman a veces represalias de alguna manera, pero es la verdad, aquí no van a encontrar un títere”.

Giammattei aseguró que históricamente en Guatemala ha habido injerencia extranjera, pero que a diferencia de otras administraciones su gobierno ha “puesto las líneas rojas de lo que permitimos y lo que no permitimos y eso me gana algunos resentimientos en mi contra, pero las naciones poderosas no tienen el derecho de violar la soberanía”.

El mandatario reconoció que Guatemala necesita del apoyo internacional al referirse a las Naciones Unidas, pero dijo que “eso no implica que nosotros tengamos que cambiar nuestra forma de ser”.

Sin mencionar nombres, Giammattei dijo que algunos embajadores han llegado a las cortes para ejercer presión en la toma de decisiones de los jueces que conoces determinados casos.

“Ver embajadores llegando a un tribunal en donde no se está juzgando a personas de esas nacionalidades es una clara violación a la Convención de Viena. Usted cree -le dice a la periodista- que me dejarían a mí irme a meter a una audiencia en un tribunal de los Estados Unidos o un tribunal de Suecia o de cualquier otro país, no me dejarían meterme en algo que no me compete y lo que pedimos es algo muy sencillo, respeto”, añadió en la entrevista el mandatario.

Además, Giammattei señaló que “Estados Unidos tiene que entender que somos es el último país que le queda de aliado en la región, apoyamos a Israel, apoyamos a Taiwán, tenemos los mismos aliados en común, respetamos la democracia, vivimos en democracia, pero no se vale que por un lado estemos nosotros defendiendo intereses de Estados Unidos y por el otro lado nos quieran poner la espada de Damocles en la nuca, nosotros pedimos respeto como nosotros respetamos”.

Los señalamientos de Giammattei se dan días después de que el embajador de EE. UU. en Guatemala, William Popp, acompañó a la jueza Erika Aifán Dávila a una audiencia por un proceso judicial en su contra que amenaza con dejarla sin inmunidad.

El funcionario estadounidense se hizo presente en la Torre de Tribunales para mostrar su apoyo a Aifán Dávila durante su procedimiento judicial.

La jueza, ampliamente reconocida a escala internacional por su labor, tiene a su cargo el Juzgado de Alto Riesgo “D”.

Aifán Dávila ya había recibido la semana pasada el respaldo de la presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos, Kerry Kennedy, quien la acompañó de manera presencial en el inicio del proceso judicial en su contra el 4 de marzo.

Kennedy, hija del político estadounidense Robert F. Kennedy, aseguró ese 4 de marzo que estaba en Guatemala “porque una de las mejores jueces de este país está siendo falsamente acusada, y está siendo perseguida con revanchismo por su trabajo en combatir la corrupción”.

Aifán Dávila lleva varios casos de alto impacto, incluido el proceso legal “Comisiones Paralelas 2020” donde se investiga a magistrados del Organismo Judicial y su jefatura, la Corte Suprema de Justicia, por intentar amañar la elección de casi 230 jueces en 2019 y 2020.

Precisamente, es por el caso “Comisiones Paralelas 2020” por el cual podría perder su inmunidad, ya que Aifán Dávila fue acusada por sus acciones en el proceso judicial en una denuncia solicitada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y validada por el Supremo.

Se solicitó una postura de la embajada de EE. UU. en Guatemala, pero al cierre de esta nota no se había pronunciado.

También se consultó a Presidencia sobre la forma como se pactó la entrevista de Giammattei, pero no respondieron la interrogante.

Más señalamientos

El presidente Giammattei dijo el jueves 3 de febrero que le quedan dos años de mandato, “pese a que algunos han estado tratando de serrucharme las patas de la mesa, de la silla. Por más que están luchando por que no llegue el mes de mayo y sea yo el que escoja al o la fiscal –del Ministerio Público (MP)-”.

“Están armando el tango que quieren”, pero afirmó que, aunque Guatemala es un país pequeño, no permitirá injerencia extranjera. “Somos un país pequeño, pero mientras yo sea presidente a este país se le va a respetar y se va a respetar su soberanía”, reiteró el mandatario sin dar detalles sobre a quiénes se refería.

El presidente Alejandro Giammattei brindó el lunes 6 de diciembre un discurso ante la The Heritage Foundation en Washington, D.C., donde indicó “Guatemala seguirá siendo en mi gobierno, aliado y amigo de los Estados Unidos de América aún a pesar de este Gobierno. Nos consideramos un país aliado y amigo, aunque existan funcionarios de este gobierno -de Biden- que no lo entienden en su justa y verdadera dimensión”, dijo Giammattei.

Apoyo a exfiscales

Recientemente sectores de la comunidad internacional mostraron su preocupación por lo que para ellos es una campaña de persecución en contra de jueces independientes y exfiscales anticorrupción por parte del Ministerio Público.

El Departamento de Estado de EE. UU., la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas señalan que las denuncias y capturas en contra de fiscales anticorrupción y jueces independientes en Guatemala obedecen a un patrón de intimidación y venganza proveniente del MP y la CSJ.