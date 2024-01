Giammattei denuncia ante la OEA las protesta, injerencia extranjera y sanciones a diputados

“Ante el desman social que amenazó a la población que contó con financiamiento internacional, sería un error histórico no consignar la responsabilidad del presidente electo de don Bernardo Arévalo, quien llamó a la manifestación en contra de la la autoridad del sistema judicial, además de negarse a participar en la negociación pacífica del diálogo”, señaló.

El mandatario continuó diciendo que con todas las presiones internacionales hacia Guatemala, se invitó a la OEA para que enviara una misión y que promoviera el diálogo.

Giammattei, también mencionó que las acciones para retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron para investigar el mal uso de recursos, pero no para cuestionar los resultados electorales.

“Sin fundamento me hicieron responsable a mí y a personas allegadas como responsables, pese a que el retiro de inmunidad fue solicitado por el MP. Estas situaciones generaron desmedidas reacciones de países y organizaciones internacionales que descalificaron y atacaron al Ejecutivo bajo argumentos sin fundamento”, acotó.

Durante la sesión el mandatario guatemalteco afirmó que no han faltado a ningún reunión del consejo de la OEA, y afirmó haber recibido amenazas directas de países miembros de esa organización.

“Han metido las manos en nuestro país. No hemos faltado a ninguna reunión, hemos dado la cara, porque sabemos que tenemos la razón”, sentenció.

Sanciones

Giammattei también criticó las sanciones que Estados Unidos emitió en contra de diputados a los que les retiraró la visa a finales de 2023 al argumentar que socavaron la democracia.

“Somos firmes con la carta democrática, aunque acá haya creído y se hayan dejado llevar por engaños y tretas con un supuesto golpe de Estado que no puede ocurrir contra alguien que aún no está en el poder”.

Además, criticó los informes de entidades nacionales que denunciaron las acciones en contra del presidente electo, al asegurar que fueron infundados y basados en falacias y medias verdades, que resultaron en la “victimización de un liderazgo político de Guatemala contrario al actual gobierno”.

Finalmente el mandatario expresó agradeciminto al consejo permanente por acompañarlos en el proceso de transición.

“Le vamos a entragar el poder porque no soy quien juzga los resultados electorales, mi deber es cumplir con la Constitución y la Ley demanda que no me puedo quedar un segundo más despúes del 14 de enero. Esos resultados que fueron oficializados por el TSE no los vamos a entrar a analizar, simplemente acatamos lo que dice la Ley”, puntualizó.

Crítica

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, reconoció la activa participación de Guatemala en el consejo permanente de esa organización al asegurar que evidencia el compromiso de cooperación.

“Hemos estado ocupados acompañando los acontecimientos de la democracia en Guatemala. El proceso fue complejo y esta llegando a buen término. Hemos debido lamentar las acciones del MP empeñadas para afectar la transición política y la transmisión del mando presidencial, que constituyen una grave preocupación para los demócratas de todo el continente”, refirió.

“A pesar de su intento del MP para desconocer los resultados electorales, la decisión de la Corte de Constitucionalidad con un amparo definitivo, consideró que era el recurso oportuno para salvar el orden constitucional en Guatemala”, Concluyó.