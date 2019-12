Giammattei propone 58 leyes a diputados electos y reelectos

El presidente electo, Alejandro Giammattei, asistió a una reunión con diputados electos y reelectos. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El presidente electo, Alejandro Giammattei, asistió este 20 de diciembre a una reunión en la zona 9 capitalina donde conversó con varios diputados sobre las prioridades del nuevo gobierno en cuanto a leyes que deberían ser aprobadas por el Legislativo.

Las iniciativas de ley están divididas por prioridades y áreas como economía, social, gestión del Estado, seguridad y justicia y otras que promueven la creación de un ministerio y un viceministerio.

Las propuestas se presentaron por bloques y según la urgencia de su aprobación y de estas, el 55 por ciento consisten en reformar leyes ya vigentes como la de Zonas Francas, la Ley del IVA y del ISR apartado de Microempresa, la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Además, se propone reformar la Ley de Educación Nacional, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Código de Salud y la Ley Electoral de Partidos Políticos.

En el área que busca mejorar la efectividad del Estado, las reformas van en busca de modificar la Ley General de Cooperativas, la Ley del IVA y otras leyes tributarias, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Presupuesto.

En cuanto a mejorar la seguridad y la justicia, se pretende reformar la Ley del Organismo Judicial y la Ley de la Policía Nacional Civil.

Lea también: Alejandro Giammattei sorprendido por el abandono de la red vial en Quiché

Además, se plantea como una prioridad de nivel tres la creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo y la creación del viceministerio de turismo y para preparar transición.

De las 58 iniciativas que se plantearon a los diputados electos y reelectos, 25 tienen que ver con el tema económico, tal como lo indicó durante la campaña electoral, pues Giammattei considera que el país será próspero en la medida en que se garanticen las inversiones y se tenga infraestructura de calidad.

Por su parte, el presidente electo afirmó que se espera que durante los próximos 18 meses se puedan aprobar por bloque las propuestas hechas al Congreso y afirmó que las propuestas que tienen prioridad uno están hechas, o en proceso, para ser presentadas el 14 de enero de 2020.

Debido a que la reunión fue a puerta cerrada todavía se desconoce si los asistentes se comprometieron a impulsar la agenda del Ejecutivo durante el próximo año.

A la cita se vio llegar al actual vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, del partido Todos, así como al jefe de bancada del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández.

Lea también: Israel ofrece cuatro mil puestos de trabajo para guatemaltecos

Allan Rodríguez, diputado electo por Vamos, dijo que fueron invitados los representantes de todos los partidos con la intención de promover la unidad de los próximos congresistas para el beneficio del país.

“A punto de finalizar el año quisimos aprovechar este momento para compartir en el marco del respeto y la amistad y adicionalmente se tocaron temas de la agenda legislativa, importantes para el bien del país”, indicó el diputado electo.

Giammattei no se quiso referir a si los diputados de Vamos buscarán obtener la presidencia del Congreso durante la elección de la próxima Junta Directiva.

Nuevo nombramiento

Durante la reunión se supo que José Edmundo Lemus Cifuentes podría ser el próximo ministro de Comunicaciones, ya que Giammattei está en pláticas con él y con otros dos candidatos. El diputado electo por Quiché y también secretario departamental del partido Vamos no confirmó este nombramiento cuando se le consultó, al concluir el encuentro.

Lea también: Puerto libre y promoción país: Las prioridades económicas de Alejandro Giammattei

Lemus Cifuentes fue electo como diputado por Vamos en las elecciones de este año, pero su historia política se remonta al 2015, cuando también resultó ganador de una curul, pero por el partido Unida Nacional de la Esperanza, a la cual no pudo asumir por ser contratista del Estado.

Según la página de Guatecompras, Lemus Cifuentes tiene registradas dos empresas, una de nombre Incol Ingeniería y Construcción Lemus y Servicios Técnicos Josué Edmundo Lemus Cifuentes.

Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no adjudicó la diputación en el 2015, Lemus Cifuentes solicitó la inhabilitación de sus empresas a la Superintendencia de Administración Tributaria; sin embargo, el 18 de diciembre dicha inhabilitación perdió vigencia, por lo que su estatus es de “No inscrito”.

Para poder venderle al Estado es necesario que el proveedor esté inscrito en el Registro de Proveedores y no estar inhabilitado, pero la inscripción no requiere ningún trámite especial, ya que toda persona con Número de Identificación Tributaria está inscrita de forma automática y voluntaria.

De concretarse la designación como ministro de Comunicaciones, la curul de Lemus Cifuentes la ocuparía Pascual Tiu Zapeta, quien fue director del Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia, Huehuetenango.

Tiu Zapeta ocupaba la casilla cuatro en el listado, pero será él quien tome el lugar debido a que el TSE revocó la inscripción de Sergio Evaristo Chiapas, quien estaba en la casilla tres, debido a que es proveedor del Estado.

Lea también: Giammattei promete entregarle la administración del Aeropuerto La Aurora a la Municipalidad

Los nombres de las otras dos personas con las que Giammattei conversa sobre el cargo todavía no se han revelado.

La vocera designada del Ejecutivo, Vanessa de Fonseca, confirmó que el mandatario electo tuvo pláticas con Lemus Cifuentes, “aún no está nombrado oficialmente por el presidente electo, el doctor Giammattei lo hará público en su momento, si es confirmado”, aseguró.

Además, De Fonseca destacó que el diputado electo es ingeniero civil y posee una maestría en Ingeniería Vial y de Carreteras.

“En relación con si es contratista del Estado, y por ello no podría participar en la terna que el presidente electo analiza, le informó que después del 2015, él está inhabilitado en Guatecompras por decisión propia y ya no pertenece a ninguna empresa que preste servicios de construcción o que participe de contratos con el gobierno”, afirmó la vocera designada.

De Fonseca también dijo que el diputado electo y posible ministro no tiene ninguna empresa habilitada con la que pueda ser proveedor del Estado.

La posibilidad de que Lemus Cifuentes sea ministro generó reacciones en Quiché, donde Delfino Natareno, presidente de la Gremial de Trasportistas de ese departamento, dijo que conoce poco de la trayectoria del diputado electo. “Estamos tan desesperados por el abandono de las carreteras en Quiché que a lo mejor por ser quichelense pueda ayudar”, explicó.

Lea también: Giammattei propondrá reformas a prisión preventiva y amparo

Sin embargo, el no poder asumir la curul en el 2015 deja algunas dudas para Natareno, quien dijo que el diputado electo “viene de una las regiones donde las carreteras están en pésimas condiciones y otros lugares son puros pasos de herradura, ojalá y se recuerde de eso”.

El presidente de la gremial recordó que Jimmy Morales llegó a Santa Cruz del Quiché acompañado de su ministro de Comunicaciones, José Benito, y se comprometieron a continuar con los trabajos de construcción de dos carreteras. “Pero nos mintieron porque las carreteras están peor ahora, por lo que confiar en alguna persona ya es muy difícil”, aseguró.

Mario López, director de la oenegé Ajkemab, miembro de la sociedad civil de Quiché, dijo que este sería solo otro nombramiento a conveniencia y que no veía ningún beneficio para Quiché. “Se nombra a una persona que no conocen para que no sea criticado, pero la verdad solo manejará los intereses de los mismos que están actualmente en el gobierno de Jimmy Morales”, expresó.

Esta es la lista completa de las propuestas legislativas del gobernante electo, Alejandro Giammattei:

Contenido relacionado

Alejandro Giammattei asiste al partido entre el Barcelona y Atlético de Madrid previo a la COP25

Presidente electo Alejandro Giammattei plantea diez acciones en plan económico

Giammattei habla sobre posibilidad de trabajo para retornados y habilitar el aeropuerto de Puerto San José