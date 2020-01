Giammattei sospecha de miles de plazas fantasma y así las planea evidenciar

Como que estaría retrocediendo en cuanto al uso de tecnología, pero de igual manera fácil es avisarle al que tiene la plaza fantasma de que se va a hacer eso, justifican que su trabajo es de campo y al final con declarar quién es su jefe inmediato que imagino sabrá que es una plaza fantasma, no le veo de que manera lo podrá detectar ya que todo estaría aparentemente en orden. Pero se supone que la Ley de Compras en el caso de los renglones de contratación de servicios debe presentar informes, sea que haga o no haga algo igual va firmado de autorizados entonces? en los renglones de personal permanente con funciones de campo y/o supervisiones la misma situación no todos se conocen pero el jefe de ellos si debe de conocerlos a todos, entonces… si el jefe inmediato declara que si lo conoce, en donde está la plaza fantasma. Ahora si esa persona ni el jefe la conoce es otra cuestión muy diferente, pero como existen traslados puede argumentar que hasta esta apoyando en otra área? Mejor armen el organigrama con nombres y mandelos a cada empleado con dato de su salario, allí tal vez se pondrán el dedo unos a otros de que la otra persona ni trabaja o ni la conocen.