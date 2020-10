Giammattei ya tiene fecha para desvincular a Guatemala si el Parlacén no se reformula

Conferencia virtual de Sica y Parlacén sobre reactivación económica poscovid.

El presidente Alejandro Giammattei cuestionó este 30 de septiembre el Parlacen Centroamericano (Parlacén) y abogó por su reformulación ya que, junto a otros organismos regionales, es “obsoleto y anacrónico”.

Lo dijo en la Conferencia Regional para la Reactivación Económica Pos-Covid-19, organizado por el Sica y el propio Parlacén, desde su casa, donde está aislado superando los efectos del covid-19.

Giammattei criticó que el Parlacén “hasta el día de hoy no le encontré un solo sentido de unir a los países en la lucha contra el covid-19 siendo un organismo político que debió actuar para integrar y apoyar de mejor manera”. Asimismo consideró que ese parlamento es obsoleto y anacrónico como otras oficinas regionales, las cuales no especificó.

“O lo hacemos vinculante -al Parlacén- o va a seguir siendo intrascendente y Guatemala iniciará la ruta el año entrante para la salida si los cambios no se dan de lo que debe ser: el órgano político que nos ayude a coordinar las políticas públicas y leyes en la región para tener una sola fuerza”, advirtió.

Aparte, animó a los países del Sica a avanzar hacia una integración que ante el comercio internacional se ofrezca como un solo destino y como un centro logístico mundial gracias sus dos océanos, y no como seis países separados. En particular, pidió que Centroamérica no tenga barreras sino que sea una franja “de paz y desarrollo”.