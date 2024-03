El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció con relación a unos videos que circularon en redes sociales, donde se observa a varios individuos que participan en desfiles hípicos portando armas largas en Santa Rosa y Concepción Las Minas, Chiquimula.

Según las declaraciones del funcionario, se tendría que identificar a los sujetos involucrados en estas grabaciones, las cuales muestran a un grupo de hombres participando en un desfile hípico en Santa Rosa. Uno de los videos fue publicado el pasado 5 de marzo de 2024, a las 4:27 horas en la red social "X".

Además de la identificación de los involucrados, según Jiménez, se debe analizar cómo aplicar la Ley de Armas y Municiones en este contexto específico.

Jiménez también señaló que estas actividades no son comunes y, por lo tanto, es difícil prever dónde podrían ocurrir.

“Estas actividades no son todos los días y no son frecuentes, entonces como decía en el tema de prevención, no podemos hacer un pronóstico preciso de dónde puedan suceder”, afirmó.

Jiménez subrayó la importancia de hacer un análisis del caso con las normas legales, ya que la situación planteada es compleja y que, según sus palabras, requieren una evaluación detallada.

El funcionario también destacó la importancia de determinar si se cometió algún delito al portar y exhibir el armamento en el evento, reconociendo la complejidad del tema de armas.

En este sentido, enfatizó la necesidad de examinar cada caso con detalle, ya que no todas las pistolas son ilegales y su portación puede estar autorizada en ciertas circunstancias.

En conclusión, el ministro de Gobernación reiteró la importancia de identificar y abordar cualquier actividad delictiva relacionada con la portación de armas de fuego, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en todo momento.

