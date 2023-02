Gobernación recibe una oferta en su cuarto intento por implementar el control telemático para reducir hacinamiento en cárceles

Por su parte, el contratista, además de los dispositivos, deberá contar con infraestructura de y equipos de seguridad. También diseñará e implementará pruebas de aceptación de las soluciones provistas para el centro de control y mantenimiento preventivo y correctivo durante las 24 horas los 365 días al año.

Por último, también se le requiere brindar capacitación en gestión, mantenimiento, operación y monitoreo a solicitud de la Unidad de Control Telemático del Mingob, la cual ya fue creada en 2020.

Intentos fallidos

Los intentos por adquirir estos dispositivos surgen luego de que en 2016 el Congreso de la República aprobara la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal. La telemática es una medida alterna a la prisión preventiva y consiste en un conjunto de sistemas electrónicos y técnicos de videovigilancia que sirven para ubicar en tiempo real a sindicados o condenados que gocen de medidas sustitutivas.

La primera vez que se intentó arrendar este equipo fue en mayo de 2018, pero en esa ocasión el evento se prescindió dado que el lugar que se había definido para operar el Centro de Control Telemático era el excomplejo deportivo Guatel. Este presentaba inconvenientes ya que existía riesgo de que la comunicación de celular fuera anulada o interferida por sistemas bloqueadores de señales de radiofrecuencia por su cercanía con cárceles.

El otro evento se lanzó en 2021 y se buscaba adquirir 3 mil dispositivos de control telemático. La junta de licitación adjudicó a Innova Outsourcing S.A. por Q244 millones, pero el entonces ministro Gendri Reyes improbó la adjudicación aduciendo que la sumatoria total de las cantidades donde se detallaban los servicios ofertados no coincidían con el total de la oferta presentada por la empresa.

El tercer intento fue el año pasado. En esa ocasión, la junta adjudicó de nuevo los 3 mil dispositivos a Innova Outsourcing S.A. por Q214 millones, pero el evento fue anulado por el ministro porque la empresa no incorporó una solvencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otros documentos necesarios.

Necesario

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que es necesaria la adquisición de estos dispositivos. Con esto no se resolvería el problema del hacinamiento en las cárceles, pero al menos sí se podría mitigarlo, explica.

“Las condiciones en las cárceles son infrahumanas, aparte de hacinamiento está el tema de violencia intracarcelaria. Hay mala alimentación, extorsión y un clima de agresividad y poder. Un ambiente así no favorece de ninguna manera a las personas y menos contribuye a la rehabilitación. Entonces se puede evitar que una persona vaya a vivir a un centro carcelario en esas condiciones”, explicó Dedik.

Enfatizó que no con todos los delitos hay medidas sustitutivas. Aquellas personas que estén ligadas a proceso por el delito de asesinato, por ejemplo, no podrían optar a este beneficio.

“No se puede hablar de sacar a todos los privados de libertad, porque hay personas que no pueden gozar de medida de control telemático de acuerdo con el artículo 264 del código procesal penal. Hay delitos para los cuales es obligatorio por ley que reciban prisión preventiva”, explicó.

Por su parte, Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explicó que el control telemático es un mecanismo para evitar el abuso de la prisión preventiva.

“Es un mecanismo que está de libertad controlada que está en ley hace muchos años. Se utiliza en todos los países del mundo para tener un control de una persona sujeta a proceso. Son mecanismos muy útiles para evitar el hacinamiento que vive nuestro país. La mitad de las personas en prisión están sin sentencia y hay un hacinamiento de 300 por ciento en cárceles”, dijo.

Explicó que en ocasiones anteriores los eventos no se han adjudicado por la poca transparencia que caracteriza no solo al Mingob, sino al Estado en su conjunto. “El tema de control telemático es de urgencia nacional y no se puede seguir posponiendo una medida por la burocracia, corrupción y licitaciones opacas. Tiene una importancia grande para la seguridad del país”, dijo.