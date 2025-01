Gobierno a examen: expertos señalan que las extorsiones siguen siendo el mayor reto de seguridad para el Mingob

Hace un año, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) prometieron mejorar la seguridad en el país. Sus propuestas fueron tomar el control de las cárceles, combatir las extorsiones y aumentar la cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con expertos en seguridad, sí hubo avances en la cartera del Interior, pero el talón de Aquiles son las extorsiones, las cuales continúan ordenándose desde los centros carcelarios, detallan investigaciones de Ministerio Público (MP).

Seguridad ciudadana

El exviceministro de Gobernación, Mario Mérida, confirmó que se registraron mejoras en acciones contra el crimen organizado, pero no las hubo en la seguridad ciudadana.

Datos del Mingob dan cuenta de que, en el 2024, se capturó a más de 43 mil personas y se incautaron 18.2 toneladas de cocaína trasladada por vías marítima y terrestre.

“Hay más ética profesional para atender las incautaciones de droga por parte de las fuerzas de seguridad; hay una mejor coordinación con las entidades internacionales”, afirmó Mérida. Dijo que las extorsiones y el sicariato son delitos que se mantienen igual que en años anteriores, y que son flagelos que deben atenderse este año.

Puntualizó que se debería verificar si funciona el Sistema Nacional de Seguridad, “que está establecido en la ley para analizar la seguridad pública e interna, así como los movimientos sociales donde se pueda cobijar el crimen organizado”.

Mérida mencionó que, a pesar de que el número de capturas del 2024 es alto, quienes cometen los delitos solo son retirados de las calles de manera temporal, debido a las deficiencias existentes en el sistema de justicia, que los deja en libertad.

Depuración

Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario (SP) y analista, enfatizó que, en el 2024, las autoridades de la cartera del Interior tuvieron aciertos y acciones retardadas en metería de seguridad.

Agregó que los funcionarios deben identificar las zonas catalogadas como rojas, para aumentar los patrullajes y capturar a los criminales. Morales señaló que el Mingob debe continuar con la depuración de las instituciones, con el fin de reducir la corrupción, especialmente, en la PNC y SP.

“Tendríamos que pensar en la inversión de infraestructura y tratar la manera de focalizar las áreas rojas, para operar de forma contundente”, enfatizó en su intervención, y dijo que debe tenerse una normativa clara en el SP con la meta de tomar el control de los centros carcelarios y separar de los cargos a los guardias penitenciarios que estén involucrados en actos de corrupción.

“Ya fortalecieron la PNC, pero falta el SP, porque es en esa institución donde se genera el problema de las extorsiones y criminalidad. A mi criterio, deben hacer una reingeniería en el SP”, insistió.

Sandino Asturias, analista en seguridad y justicia, cuestionó que aún las instituciones no estén entrando de lleno en materia de seguridad democrática a fondo, y argumentó que no se puede usar a la PNC como Ejército y viceversa, ni mezclar funciones entre sí.

Asturias expuso que se debe mejorar a la PNC y consideró importante las reformas a la Ley de la Policía, ya que dichos cambios fortalecerán la institución. "Junto a eso, (debe tenerse) un Ejército que se dedique a la defensa de las fronteras, que se dedique a la soberanía del territorio, también con una especialidad y profesionalidad”, señaló.

Inversión tecnológica

A criterio de Alan Ajiatas, analista y exsubjefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP, sí hubo progreso en seguridad, en especial, en la reducción de homicidios, con 75 menos que el año anterior, ya que el 2023 cerró con dos mil 944 casos de este tipo.

“Hay un avance, pero no quiere decir que ese avance haya cubierto la totalidad de la seguridad, porque obviamente no, y es hasta —de cierta manera— imposible”, refirió Ajiatas.

En su opinión, estos logros de la cartera del Interior se obtuvieron a pesar del desgaste del ministro Francisco Jiménez en los juicios políticos por parte de los diputados. “De cierta manera, esto limita (...); es un derecho que tienen los congresistas, —pero— esto impide las ocupaciones de los ministros”, argumentó el exfiscal.

Agregó que el Mingob debe invertir en tecnología para mejorar su eficiencia y disminuir la corrupción. “Se tiene que empezar a implementar tecnología, junto con sus equipos operativos de seguridad estratégicos; apuntar a sistematizar todos los procesos, hasta los de seguridad, para limitar incluso hasta la corrupción”, detalló.

Seguridad democrática

Sandino Asturias, analista de seguridad, argumentó que hay mejoras en el Mingob y uno de los logros del primer año de gestión de Francisco Jiménez fue la reducción de homicidios y la incautación de drogas.

“Es importante para la población y para la situación en la que se encuentra Guatemala, en medio de esta demanda de drogas en Estados Unidos. Tenemos estadísticas favorables en las cuales hay una mayor incautación, en 261%, que el año anterior”, enfatizó.

Agregó que este gobierno planteó un indicador que es la seguridad democrática, que están derivados de los acuerdos de paz. “Esa política fue presentada, fue consensuada, y hoy se encuentra en discusión junto a la agenda de riesgos y amenaza, elemento positivo para la transformación del país”, indicó Asturias.

Además, catalogó como fracaso los patrullajes combinados entre agentes de la PNC y soldados. “No nos parece que volver a utilizar al Ejército en los patrones conjuntos sea un elemento que coadyuve adecuadamente a la seguridad democrática expresó.

Inversión

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación aseveró que, para el 2025, se invertirá en tres rubros para mejorar la seguridad en el país.

El Mingob apuesta por comprar equipo tecnológico y mejorar la Dirección General de Inteligencia Civil, el SP y la PNC. También buscará financiamiento y fortalecer, “aunque no sea mucho en comparación a otros ministerios”, la transformación digital. Explicó que este último es un tema transversal en su ministerio, porque necesita actualizarse, disminuir procesos y llevar un mejor control. Ello, asimismo, “va a limitar la discrecionalidad y, por lo tanto, la corrupción”, razonó Jiménez.

Agregó que la cartera que dirige tiene un déficit de 15 mil agentes en la PNC. Tendrían que ser al menos 25 mil uniformados más, según él, para prestar un servicio óptimo a la población. Además, afirmó que una de las prioridades es la formación de nuevos policías durante 10 meses, lo cual implica más inversión.

El funcionario dijo que en los próximos 12 meses solicitarán ayuda al Ministerio de la Defensa, con el objetivo de tener espacios donde capacitar a nuevos agentes de la PNC y del SP, ya que están depurando las instituciones, pero deben capacitar y contratar a nuevo personal.

“El recurso humano es un tema muy valioso en materia de seguridad, porque podemos tener mucha tecnología, muchas herramientas, pero, si no hay recurso humano capacitado, no podemos avanzar”, detalló.

Otro de los proyectos de Gobernación es invertir en una unidad aérea y en nuevas patrullas, pero estas no serán tipo picop, sino vehículos que permitan el traslado de personal sin dejarlo a la intemperie, por razones de riesgos.

El funcionario dijo que la meta, antes de que concluya el gobierno de Bernardo Arévalo, es construir comisarías nuevas y remodelar las existentes. Además, dejarán de alquilar sedes para la Policía, para que ese dinero se invierta en otros rubros.

“Estamos trabajando para construir nuevas comisarías, para remozar nuevas estaciones; nuestro sueño es dejar las comisarías como propiedad de la Policía, y que ya no existan ni estaciones ni comisarías que sean arrendadas”, expresó.

El ministro calificó su gestión como un inicio exitoso con miras a seguir trabajando —aunque no hay tareas concluidas—, porque este año, dijo, es el comienzo de una plataforma que genere condiciones para seguir mejorando la seguridad.

"Un ministro no es más que un gestor, un facilitador de equipos de trabajo. Si no hubiera equipos de trabajo eficientes en este ministerio, no habríamos alcanzado los logros".