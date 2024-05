Desde el gobierno central se impulsarán tres iniciativas para el combate a la desnutrición. Los tres proyectos funcionarán de manera intersectorial y requieren de asignaciones presupuestarias que cada entidad solicitará.

Los programas son Mano a Mano, que se presentó recientemente en Huehuetenango, Avenidas para el Buen Vivir y Corredor Seco Ampliado. Las iniciativas son vistas como respuestas interinstitucionales a la desnutrición.

Respecto de Mano a Mano, son ocho instituciones las que participan y de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios, cada una está trabajando en su planificación de fondos para el año entrante considerando tales estrategias gubernamentales.

"Estamos en coordinaciones con cada una de las instituciones. Cada institución tiene una planificación. Tenemos metas de población beneficiaria a atender y con base en eso estamos haciendo los cálculos para poder presentar, ya presentamos la planificación para el 2025", declaró el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, durante el Consejo Nacional de Seguridad Alimetaria y Nutricional (Conasan).

Para el combate a la desnutrición solo el Mides solicitará cerca de Q1 mil millones para el año entrante, según indicó Pinto. Además, la Sesan pedirá para la ampliación presupuestaria cerca de Q11 millones para funcionamiento que incluye el personal operativo para las estrategias.

"Creemos que el enfoque debe ser de dirigir medidas o acciones anticipatorias en los territorios del Corredor Seco Ampliado. Esas ese sería como el tercer escenario donde tenemos actuar y por eso la intervención de los colegas de las instituciones el día de hoy -ayer-, porque es una respuesta interinstitucional", declaró la secretaria de la Sesan, Mireya Palmieri.

En Mano a Mano se prioriza los 114 municipios que están contemplados en la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN), iniciativa del gobierno de Alejandro Giammattei. Aunque aseguran que esta apuesta de la actual administración por combatir la desnutrición no tiene claro que sucederá con los Q600 millones que tenía asignados GCNN.

Este año los Q600 millones se distribuyeron entre los 340 municipios, luego de una revisión realizada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. "Desconocemos si realmente se van a mantener", comentaron las autoridades respecto a los fondos de la GCNN, pero que se solicitará el presupuesto de los siguientes años.

Sobre el proyecto Avenidas para el Buen Vivir, no se tienen mayores datos, más que se presentará pronto. En tanto que el programa sobre el Corredor Seco Ampliado, este año se realiza la socialización interinstitucional de la iniciativa e incluye 160 municipios identificados basado en la vulnerabilidad climática.

Avance en intervenciones

El ministro de Desarrollo Social presentó algunas estimaciones sobre el programa Mano a Mano durante el Consejo. Detalló que debido a que el Registro Nacional de Hogares se levantó hace más de un año, está en proceso de actualización.

El Fondo de Desarrollo Social (Fodes) presentó algunos avances hasta la fecha donde se han realizado 51 intervenciones en San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, de las cuales la mayoría se entregaron filtros de agua, algunos pisos de concreto para las viviendas y dos estufas mejoradas.

Proyectan cerca de 12 mil 287 familias con potenciales beneficiarias en la fase uno en el Bono Social, que incluye solo siete municipios. En ese sentido, Colotenango, Huehuetenango, es el municipio en el que habría más beneficiados con más de 3 mil familias.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) proyecta nueve mil beneficiarios en Agricultura Familiar y otros seis mil 500 en Alimentos por Acciones. Por su parte, el Ministerio de Salud proyecta más de 76 mil posibles beneficiarios de todas las edades.

Hambre estacional

Durante el Conasan, presidido por Karin Herrera, también se presentó un avance del Plan de medidas anticipatorias por crisis recurrentes, que de acuerdo con la explicación de Palmieri corresponde a un nuevo formato de lo que en años anteriores se ha conocido como Plan Anual de Hambre Estacional.

De acuerdo con el Plan de Acción Legislativo -legislar para alimentar-, respecto al hambre estacional, pronostican que a inicios de junio se presentará el pico más alto de estrés alimentario. El Plan contempla que la planificación de acciones preventivas debió dar inicio en enero de este año.

La bancada Cabal preside la Comisión de Seguridad Alimentaria, el jefe de dicha agrupación, Luis Aguirre, considera preocupante que las acciones se presenten en esta fecha porque desde el inicio del gobierno se les ha solicitado información y reuniones con la vicepresidenta Herrera respecto al tema.

"Hablamos con Sesan y en teoría todo estaba controlado, hablamos con el MAGA, incluso todos decían que todo estaba controlado. La reunión de hoy – ayer- me imagino que fue porque se les salió ya de control", indicó Luis Aguirre.

"Todos los años ha habido un plan y es irresponsable que hasta estas fechas todavía no hayan hecho ninguna acción y que no exista ningún tipo de plan. Nosotros hemos estado pidiendo la información y no se nos ha brindado. Sí me parece que el gobierno va muy atrasado en sus acciones, se le ve poca ejecución. Y sería irresponsable hablar de que necesitan una ampliación para esto", concluyó el diputado.