Gobierno incrementa en Q5.5 millones presupuesto para promocionar al presidente Giammattei

Hasta ayer, la SCSP había ejecutado Q2 millones 851 mil 578, que equivale al 8.69 por ciento del total. Otros Q millones 221 mil 213 ya figuran comprometidos, según el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas (Minfin).

En el Plan Anual de Compras de la SCSP publicado en el portal Guatecompras no se detalla qué adquisiciones se harán con los recursos del renglón 121, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado establece que todas las dependencias públicas deben programar las compras que harán a lo largo del ejercicio fiscal.

Al consultar con la SCSP, únicamente se indicó que el aumento presupuestario será para cumplir con la función legal que tiene dicha entidad de “fungir como vínculo de información hacia la población, en ejercicio del derecho ciudadano a estar plenamente informado”.

Posicionamiento personal

Ramiro Mac Donal, semiólogo y analista político, explica que la SCSP históricamente ha fungido como una agencia de propaganda del presidente. “Se enfoca en exaltar la personalidad del presidente, lo cual es un error porque podría ser para comunicar temas de Estado o del gobierno en general”, explica.

Ejemplo de lo anterior es el nuevo programa que lanzó la semana pasada la SCSP denominado “Consultorio con el Dr. Giammattei”, en el que se observa al mandatario sentado en su despacho hablando sobre los logros de su gestión.

Recuerda que este tipo de estrategias no son nuevas. Por ejemplo, el expresidente Otto Pérez Molina tenía el programa “De frente con el presidente” y el expresidente Álvaro Colom el segmento radial “Despacho presidencial”, en los que ambos se destacaban a sí mismos.

“Este programa (el consultorio) es sumamente costoso y encima no va a tener resultados. El de Otto Pérez Molina, por ejemplo, no tuvo una respuesta positiva. Son programas manipuladores bajo el mismo esquema: gobernar desde una cámara ante un público pasivo que no tiene opción de responder o preguntar qué hay detrás”, dijo Mac Donald.

Se trata de un montaje de un programa de televisión informativo, según el semiólogo, en la que el presidente lleva la voz cantante.

Sin embargo, el entrevistado considera que el mandatario enfrenta en estos momentos una credibilidad cuestionada y ante esa realidad los efectos que pueda tener cualquier tipo de propaganda serán limitados.

“El presidente tiene una credibilidad muy cuestionada. Su imagen es la de un presidente que no cumple con la población y que ha mentido de forma abierta. Le echa la culpa a la gente sobre el fracaso de su gestión. Es un personaje errático que se equivoca en su estrategia de comunicación”, dice.

Renso Rozal, analista político, coincide con que los incrementos al presupuesto buscan lograr una visibilidad del presidente Giammattei a título individual, no así del gobierno. Esto se debe en parte a que en 2021 y 2020 no tuvo espacio para ello por la pandemia de la covid-19.

“Esos incrementos en SCSP no son nuevos y lamentablemente no son para lograr un mejor posicionamiento de Estado, sino ocurrencias. La gestión 2022 está muy orientada al protagonismo del presidente y las acciones de comunicación, como el programa que vemos ahora los domingos, va en esa línea”, dijo Rosal.

Para Rosal, el objetivo de estos programas es hacer ver al presidente como “el gran protagonista, el hacedor de cambios”.

“Los presupuestos de las secretarías, en especial el de la SCSP, sirve para operar asuntos directamente relacionados con las prioridades del despacho presidencial”, explica Rosal.

Asimismo, advierte, estos aumentos podrían obedecer al cumplimiento de compromisos de campaña con medios de comunicación que le cedieron sus espacios para propaganda mientras él era candidato.

Crítica

La SCSP ha sido criticada por no priorizar el uso de sus recursos. En 2021, como parte de los recursos extraordinarios que habilitó la Ley de Emergencia, recibió Q15 millones adicionales a su presupuesto ordinario para informar sobre la covid-19, incluida la vacunación.

Pero, de este presupuesto, solo el 8 por ciento se invirtió en idiomas mayas, pese a que casi el 40 por ciento de la población habla estos idiomas, según el Censo 2018 el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo anterior repercutió en la baja cobertura de vacunación en comunidades rurales y maya hablantes. Ejemplo de ello es Concepción, Sololá, donde el 100 por ciento de la población es maya y solo el 7 por ciento ha recibido la primera dosis de vacuna contra el coronavirus.