La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) utilizó datos de 2014-2105 para distribuir los Q600 millones de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. El pasado 27 de febrero el Ejecutivo durante la celebración del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó que dicha designación se realizara en 114 municipios priorizados de 10 departamentos.

La información fue revelada este jueves, luego que diputados de la bancada Cabal citaran a funcionarios del Ministerio de Finanzas, Sesan, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Ministerio de Agricultura y la oficina del Procurador de Derechos Humanos para que explicaran los criterios que se utilizaron para asignar los Q600 millones.

El problema según justificó la SCEP es que ellos solicitaron los datos de desnutrición a la Sesan y que estos enviaron informes que no están actualizados. Las autoridades de Sesan justificaron que ellos no tienen participación del Conadur por lo que no se percataron de la asignación realizada.

“La realidad se llegó a un acuerdo de reprogramación del Conadur y que se convocará a un extraordinario el 27 de marzo”, indicó el alcalde de Canilla, Quiché, Catarino García. El jefe edil explico que su municipio fue uno de muchos que no recibieron presupuesto como parte del programa de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.

Dijo “ellos sacaron un estudio que se hizo hace 15 años, antes había ríos y uno se mojaba los pies al pasar, ahora los caudales desaparecieron”, declaró el alcalde al ejemplificar que su municipio necesita recursos.

Así fue la designación

Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa fueron los escogidos para que ejecuten los recursos. Son los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codedes) los encargados de ejecutar el presupuesto.

Dicho programa nutricional fue creado durante la administración de Alejandro Giammattei. Este consiste en buscar y unir a todos los sectores del país para mejorar la nutrición de las familias, con énfasis en las más pobres y marginadas en el que se aplica un enfoque integral para responder a dicho problema.

Incluso en la citación de hoy las nuevas autoridades de gobierno entregaron un informe del programa que incluía la foto del expresidente Giammattei.