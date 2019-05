Guatemala no fue invitada a presentar el “Plan Marshall” para Centroamérica en la Casa Blanca

Ningún gobierno de Centroamérica envió delegación a presentar el plan de desarrollo integral para la región en la Casa Blanca, EE. UU. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La ausencia de las autoridades guatemaltecas en la presentación Plan Marshall ante las autoridades estadounidenses no debería entenderse como “exclusión” aseguran expertos en política exterior, aunque no deja de generar suspicacia que el plan dedicado para Centroamérica no haya tenido representación de algún país del istmo.

El plan necesitara inversión de “alrededor de US$10 mil millones -unos Q77 mil millones- al año” durante una década.

Este proyecto apunta a abordar la pobreza y la violencia que provocan que decenas de miles de centroamericanos abandonen la región en busca de una vida mejor en Estados Unidos (EE. UU.).

Francisco Villagrán, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, analizó que “la ausencia de la delegación de Guatemala en la presentación del Plan Marshall no tiene mayor significado”.

El exembajador consideró la presentación de plan como un acto “preliminar” y expuso que “no es falta de consideración hacia los países centroamericanos”.

Según Villagrán México tiene una relación con EE.UU. muy amplia y por eso hacen consultas de sus proyectos y argumentó que cuando se empiecen a definir “montos y plazos se empezarán a invitar a los países centroamericanos”.

En la mañana del viernes el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard acudió a una reunión con el yerno del Presidente Donald Trump, Jared Kushner, para presentar el plan. Kushner es uno de los miembros más influyentes de la familia Trump.

El excanciller Fernando Carrera explicó que el plan es una propuesta elaborada por la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)”, para apoyar al gobierno mexicano y la cancillería lo convirtió en un documento propio.

“México quiere presentarse como un país que ayuda al desarrollo de la región particularmente en obras de infraestructura y energía. El centro de esa propuesta no es el capital humano, no es la inversión e instituciones democráticas o el fortalecimiento del estado de derecho”, advirtió Carrera.

Según el excanciller la propuesta que impulsa México tiene “doble cara” y el otro aspecto es que la Secretaría de Gobernación mexicana aumentó la presencia policial y del Ejército en la frontera sur con Guatemala para evitar más migración de centroamericanos.

“Por un lado hay un México que habla de desarrollo e infraestructura, no de capital humano. Pero por otro lado hay un México que se presenta como parte del control y represión en contra de la población migrante”, señaló Carrera.

La dirección de Comunicación Social del ministerio de Relaciones Exteriores justificó la ausencia de la delegación guatemalteca en la presentación del plan porque la “Cepal presentará individualmente a cada país el plan de desarrollo integral”.

Además, explicaron que así se acordó con Cepal la presentación del plan y esa entidad funciona como mediadora. Sin embaro, Ebrard tras la cita en la Casa Blanca, centro del poder político de Washington, anunció también en su cuenta de twitter que esta misma gira de trabajo la realizará con los Gobiernos de la Unión Europea y no dejó luz alguna que a la visita a la capital de Alemania incluya a los gobiernos que “recibirían” la ayuda.

Megaproyectos

Dentro de la estrategia se pretende crear las condiciones económicas para reducir la migración, puesto que la busca de oportunidades económicas es el principal factor que hace que muchos abandonen su país en Centroamérica.

La Cepal también propone fiscalidad progresiva para priorizar inversión pública y eliminar privilegios fiscales.

Además fortalecer la administración tributaria, rendición de cuentas y reducir la corrupción. También crear políticas industriales con fomento a la innovación.

1.- Gas natural en Honduras

Se trata de una terminal de gas natural en Puerto Cortés, Honduras y una central energética de 300 Megawatts. El costo estimado es de US$1 mil 200 millones.

2.- Interconexión eléctrica

Una franja de conexión de energía eléctrica permitiría mejorar el transporte de energía y con una infraestructura de US$165 millones y US$300 millones para la conexión México-Guatemala, se podría lograr un crecimiento en el sector energético.

3.- Infraestructura entre México y Guatemala

La Cepal propone el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, los 950 kilómetros entre México y Guatemala. Eso también representaría nuevas instalaciones de turismo, migración y carretera que conecta el paso a Petén.

4.- Conexión ferroviaria

Son 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas hasta el puerto de la Libertad en El Salvador y con 225 kilómetros de ramales ferroviarios que conectan ciudades de Guatemala, Honduras y El Salvador.

5.- Gasoducto entre México y Centroamérica

Este proyecto incluye 600 kilómetros de línea del gasoducto que se conectaría desde México hasta Centroamérica, lo que podría bajar costos de energía.

