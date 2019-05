Cómo un plan de desarrollo en México y Centroamérica podría frenar la migración

A diario migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras se aventuran a viajar a México, para llegar a EE. UU. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Es una propuesta innovadora porque pone el desarrollo en Centroamérica como la solución para que la migración sea una opción y no una obligación”, expresó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, durante la presentación del programa en el Palacio Nacional de México.

Asimismo, la funcionaria de Naciones Unidas definió este programa, que hace propuestas fiscales, de inversiones y de infraestructuras, como “la iniciativa más integral que se ha presentado a nivel mundial”.

“La gente emigra por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo o por la violencia y hay que atender estas causar, ir al origen que está provocando este fenómeno migratorio“, dijo por su parte el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor del plan.

El líder izquierdista aseguró que ahora hay que “persuadir” al Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, para que colabore en la implementación del programa. “Ya se ha avanzado, hay que reconocer que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump han mostrado el interés en escuchar este planteamiento”, dijo.

“Invito a EE. UU. y Canadá, sobre todo Estados Unidos, esto es también para ellos una opción, una alternativa, la mejor. Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza. No queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, no queremos este tipo de cooperación, queremos cooperación para el desarrollo, para que en Centroamérica haya paz”, añadió López Obrador.

Crisis migratoria y factor principal

Desde finales del año pasado, incrementó el flujo de migrantes centroamericanos que atraviesan México con destino a Estados Unidos, lo que ha provocado tensiones diplomáticas entre el Gobierno mexicano y el estadounidense.

Al asumir el cargo el pasado 1 de diciembre, López Obrador pidió a la Cepal la elaboración de un plan de desarrollo para la región, que fue presentado este lunes ante representantes diplomáticos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Propuesta de la CEPAL para el Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras y México. https://t.co/d8L0rJMnX1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 20, 2019

La Cepal identificó que el principal motivo por el cual los centroamericanos migran a Estados Unidos es la falta de empleo, como es el caso del 57.1 % de los migrantes guatemaltecos, el 71.5 % de los hondureños y el 62.4 % de los salvadoreños.

De acuerdo con el organismo, 362 mil jóvenes de los tres países del norte de Centroamérica buscan cada año trabajo pero solo se generan 127 mil empleos en la región.

Pero también influye la violencia y la inseguridad en la región, que según Bárcena es “más violenta” que Oriente Medio, y la reunificación con familiares que ya viven en Estados Unidos.

Hay que invertir

Durante la presentación, Bárcena pidió a estos tres países y a México que aumenten la inversión, tanto pública como privada, hasta representar el 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Ahora, continuó, esta proporción es del 18% en El Salvador, 14.2% en Guatemala, 22% en Honduras y 20.9 % en México.

También exhortó a eliminar privilegios fiscales, facilitar la burocracia en el transporte de mercancías entre los países que conforman la región y potenciar que la remesas que llegan a estos países sirvan para desarrollar el comercio local.

Además, realizó una lista de infraestructuras que deben construirse, entre las que destaca la interconexión eléctrica y de gasoductos entre el sur de México y el norte de Centroamérica.

