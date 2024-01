Hallan más micrófonos: Ministerio de Comunicaciones informa que descubrieron dispositivos en oficina de Caminos

“Con ellos ya son tres los dispositivos electrónicos que se han encontrado en el Ministerio de Comunicaciones y sus dependencias”, se lee en un mensaje publicado por esa cartera en sus redes sociales.

Agrega que el hallazgo se hizo mientras se hacía una inspección electrónica en ese despacho.

En los últimos días, se han hallado micrófonos en vehículos propiedad del CIV, incluso en el de la ministra Jazmín de la Vega.

El miércoles 24 de enero, en declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria declaró cómo fueron localizados los dispositivos en el interior del vehículo y anunció que se harían inspecciones en otras unidades a petición de los viceministros de esa cartera.

“En las camionetas del ministerio, las que yo debo usar, no las he usado, detectamos que había micrófonos en las camionetas. Entonces, ahorita, pues, se están quitando, porque no puede ser que la ministra sea escuchada todo el tiempo”, declaró de la Vega a los periodistas.

Según la titular del CIV, ante este hecho y por razones de seguridad, también procedió a solicitar una revisión exhaustiva en su despacho y otras oficinas. “Yo llegué sola con mi vehículo y a los dos o tres días hice esta revisión de oficinas y de vehículos”.

También en la presidencia

El presidente Bernardo Arévalo reveló ese 24 de enero que luego de un barrido electrónico localizaron algunos “juguetes” en su despacho, en referencia a dispositivos de audio y video que fueron instalados con fines que no dio a conocer.

Durante una conferencia de prensa, al presidente Arévalo se le consultó si se tomarán medidas tras la denuncia de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de La Vega, sobre el hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos de la cartera, y el mandatario respondió que ya se efectúa un barrido electrónico en varias dependencias del Estado.