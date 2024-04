La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, alertó este jueves 18 de abril en su visita a Guatemala sobre la amenaza que representan las distintas organizaciones criminales a nivel internacional, en su intento por desestabilizar la región.

“Las organizaciones criminales transnacionales buscan detonar la inestabilidad regional, exacerbando la violencia y la corrupción”, dijo Richardson, quien visita Guatemala por cuatro días para diferentes eventos vinculados a las relaciones bilaterales y el trabajo de seguridad de manera conjunta.

Richardson participa también de la Conferencia Centroamericana de Seguridad (CENTSEC), un evento regional en donde “dirigentes de defensa y seguridad pública de las Américas y Europa intercambiarán ideas, experiencias y perspectivas sobre los esfuerzos de colaboración regional para abordar los desafíos de seguridad en el siglo 21”, según comunicado emitido por el Comando Sur.

Today #SOUTHCOM Commander Gen. Laura Richardson joins security leaders from #CentralAmerica for the Central American Security Conference #CENTSEC24 in #Guatemala. Discussions are focused on cyber security, environmental security & #HumanRights. @WHAAsstSecty @usembassyguate pic.twitter.com/jq7N6ZnP3V