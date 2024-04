Los jefes de bloque del Congreso de la República no están satisfechos con el acuerdo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) busca firmar con la Oficina de las Naciones Unida de Servicios para Proyectos (UNOPS). Varios diputados afirmaron que al parecer no hay términos de transparencia y fiscalización adecuados para el mismo.

La postura de los legisladores se dio durante una reunión este miércoles 24 de abril en la instancia de jefes de bloque en el que fue citado el ministro de Salud, Oscar Cordón, quien no se presentó por estar fuera del país y en su lugar delegó a una de las viceministras.

A la reunión también asistió José Adolfo Flamenco, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quien también fue cuestionado sobre la forma en que se elabora el acuerdo.

El funcionario, al ser cuestionado por diputados, indicó que ellos no tenían conocimiento de ciertos aspectos en los procesos de negociación. Tema que a los congresistas les generó dudas.

“Nosotros no conocemos hasta que se adjudican que medicamentos son (…) hasta que se nos entregan tenemos conocimiento si son medicamentos genéricos o de marca”, dijo Flamenco.

Otro punto que no fue aceptado por los diputados es que no es posible que se pueda fiscalizar los recursos destinados para el convenio. Flamenco justificó que “los procesos se trasladan a UNOPS y hasta que no se liquiden no tenemos los expedientes completos”.

En conversación

En respuesta, Sandra Aparicio, ministra en funciones, dijo que el acuerdo no se ha firmado todavía debido a que las negociaciones continúan. “No es un 15% -de comisión-, este es un porcentaje de los costos y en nuestros cálculos presumen que puede ser hasta un 7%”, explicó la funcionaria, quien reiteró que “aún no está firmado el convenio”.

El borrador del acuerdo fue compartido por el MSPAS a los diputados. Pero en una evaluación que hizo el diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), este expuso que hay posibles falencias en el documento.

“Como realmente se va a transparentar, no hay un capítulo de transparencia y es uno de los temas que ahora está siendo cuestionado. Lo digo porque para nadie es una deficiencia que tiene el IGSS y también el MSPAS en cuanto al abastecimiento de medicamentos”, dijo.

Al pleno

No es la primera vez que el ministro de Salud, Óscar Cordón, no asiste al Congreso de la República para rendir cuentas. Eso, según el diputado Byron Rodríguez, subjefe del bloque Todos, quien considera oportuno que el funcionario sea interpelado.

“Nos enteramos de que el ministro nuevamente está de viaje, entendemos que la semana pasada también estuvo de viaje. Entonces estaremos analizando con los compañeros jefes de Bloque si ya es prudente pedir la interpelación porque pareciera que es una burla venir con los jefes de bloque”, dijo.

También el diputado Elmer Palencia, jefe de bloque de Valor, considera necesario que se tomen medidas. De momento no ha presentado una interpelación para evitar señalamientos que por el juicio político se afecta el trabajo de la cartera, pero es un tema que también analizarán.

“La interpelación definitivamente siempre es opción. Entonces, el no acudir a las citaciones que es parte de un mecanismo de control que la Constitución contempla para que el Organismo Legislativo haga la representación del pueblo de Guatemala, como debe hacerla”, señaló.

Incluso la diputada Evelyn Morataya, presidenta de la Comisión de Salud e integrante del bloque aliado, Visión con Valores (Viva), dijo que a su comisión el funcionario también se ha ausentado. “Van a esperar otros 100 días para destituir a la gente de los hospitales y las emergencias. Mucho robo, mucho saqueo, mucha corrupción, y el ministro en donde está (…) le hemos dado la oportunidad al gobierno de la primavera para que actúe, pero las florecitas todavía no salen en los hospitales”, concluyó.