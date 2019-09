Jimmy Morales advierte que dará un discurso “incómodo” ante la ONU

Estoy a punto de que me de un paro cardiaco de la impaciencia por saber de que se trata lo que dirá su excellencia el vendepatria.

Lo que mas me mortifica y no puedo parar de pensar es:

No será que decidió declarle la guerea a Iran?.

O, no será que tiene planeado irse a vivir a la luna y la ciega no lo atrapará; o quizá piensa ponerle sanciones a China.

No sé, no sé, no seeeeeeeee.

Me va a volver locooooooo.