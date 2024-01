Josep Borrell: “Estamos acostumbrados a tomar esta clase de decisiones”

La unión europea funciona de acuerdo con el derecho y primero necesitamos tener una norma que nos habilite, en segundo lugar, debemos considerar que las personas que deben ser sancionadas, tienen el derecho a defenderse y pueden recurrir a los tribunales europeos, por lo tanto debemos actuar de forma muy meticulosa, no le puedo dar nombres pero está muy claro que aquí ha habido un intento de evitar que el resultado electoral se plasme en la práctica y estaremos vigilantes para evitar que se entorpezca el proceso democrático en Guatemala.

Si no se pueden mencionar nombres de quienes serán sancionados, ¿Se pueden mencionar los cargos?

No se puede anticipar por razones de respeto al Estado de derecho.

¿En cuánto tiempo se puede esperar el anuncio de estas sanciones?

Cuando tenga la seguridad de que todos los Estados miembros las van a apoyar. En Europa necesitamos al menos 27 Estados en el club que yo represento, todas las decisiones se toman con las decisiones de todos, bastaría que sólo uno dijera que no, para que no pudiéramos hacerlo.

¿Qué hace falta para llegar a esos acuerdos entre los miembros de la Unión Europea?

Que la gente vea los cargos, las razones, no queremos actuar de forma arbitraria, sino con fundamentos, hemos sancionado a miles de personas por la guerra con Ucrania, estamos acostumbrados a tomar esta clase de decisiones, pero siempre sabiendo que no puede ser una decisión arbitraria.

¿Qué se espera de la junta directiva del Congreso?

Que se respeten los procedimientos y los valores democráticos, yo no soy quien para decir a los diputados como votar, pero tenemos la esperanza en que todo el proceso se desarrolle en respeto al resultado electoral.

¿Cómo vieron el rol del presidente Giammattei en el cambio de mando, contribuyó o hubo indicios de que lo obstaculizó?

Vengo a apoyar el futuro, el resultado que los guatemaltecos han querido en unas elecciones que ha tenido un claro ganador, no lo digo porque me lo contaron, la Unión Europeo mandó una misión de observación electoral, que ha seguido de forma profesional el proceso y me han dicho que las elecciones fueron limpias y correctas. Hay que apoyar no solo al presidente, sino al pueblo para que mejoren sus condiciones económicas, porque Guatemala tiene un gran desempeño macroeconómico, pero al mismo tiempo tienen unos niveles de pobreza y extrema pobreza inaceptables, y la democracia debe servir para reducir esos niveles.

¿Por qué se anunció la inversión de 50 millones de euros para proyectos ecológicos en Petén?

No sé porque particularmente en Petén, podría haber sido en otros muchos sitios, pero También podría ser porque hay una importante comunidad maya que actúa como guardián de la naturaleza y utiliza los recursos naturales como forma de vida. En Europa le llamamos sostenibilidad ecológica, es decir utilizar recursos naturales para vivir pero preservarlos.

¿En qué consisten los proyectos para proteger la fauna en Petén?

¿Tendría que ser muy detallado porque 50 millones no es nada despreciable, voy a ir personalmente al lugar para conocer y que mis técnicos me expliquen quién está detrás, quién recibirá el dinero y como lo invertirá, con qué garantías y qué objetivos.

Usted le propuso a Arevalo firmar un memorándum de entendimiento. ¿Cómo ayudará eso a las relaciones bilaterales y de qué se trata?

Con todos los países tenemos acuerdos de asociación y marcos de diálogo político que nos permiten conocer cuales son los problemas y de qué manera podemos contribuir a resolverlos, este acuerdo de diálogo político que no se tiene con Guatemala, después de las elecciones consideramos que era prudente esperar que se constituyera un nuevo presidente y para ponerlo en marcha, hemos dispuesto que luego de que Arévalo tome posesión llegue a Europa, creo que tiene que visitar Bruselas y será la ocasión para poner la primera piedra en este camino.

¿Por qué no se tenía un acuerdo con Guatemala antes?

No se lo puedo detallar. Porque todas las relaciones internacionales son una actividad muy pautadas, las relaciones no pueden ser tertulias de café, tienen que tener un cómo y un por qué, hay que saber cuándo se reúnen, con qué agendas, para conseguir qué resultados. La diplomacia es el arte de administrar la palabra, los diplomáticos no pueden hablar como si fuera una charla entre amigos, debe ser algo ordenado y reglamentado que permita que se llegue a acuerdos para que se conviertan en planes de acción, seguramente así será la manera en que conoceré el proyecto- de Petén- y que irá seguido de otros muchos.

Aparte de ese proyecto también anuncié que hay 35 millones de euros disponibles para proyectos de esta naturaleza, pero necesitamos identificarlos, nosotros no somos quienes para decir al pueblo de Guatemala de qué manera tienen que organizar su vida económica y política, solamente ayudarles en la medida para coincidir en objetivos y valores.

¿Algún mensaje que quiera agregar para Guatemala?

Mucha suerte al presidente en sus funciones de luchar contra la corrupción, para hacer más transparente la vida política, hacer más eficaz el sistema jurídico, que aquellos operadores judiciales que han tenido que exiliarse y con los que me entrevisté puedan volver, que la justicia sea un poder del Estado al servicio del pueblo y actúe de acuerdo con las leyes, sin interferencia de poderes que a veces solo representan intereses particulares”

¿Con qué exiliados se reunió?

No quiero decir nombres, no quiero causarles un problema.

Muchos de ellos tienen procesos judiciales abiertos ¿Qué debe suceder para que regresen al país?

Que no tengan miedo, algunos han pasado por la cárcel. El poder judicial es un poder independiente, pero eso no quiere decir que sea un poder arbitrario, la independencia es para ejercer poder sin presiones políticas.

¿Cree que habrá poder judicial independiente con Arévalo?

Espero que mejore, por mi experiencia lo que caracteriza a una democracia que funciona es un poder judicial independiente, pero rinde cuentas al único depositario del poder que es pueblo, independiente de los actores políticos, que no dicte sentencias precocinadas, que sea un poder que administre la ley, con capacidad técnica pero sabiendo que el poder que ejerce es un poder que emana el pueblo y su independencia no quiere decir impunidad.