Kamala Harris felicita a Arévalo y lo invita Washington para trabajar en conjunto y continuar abordaje del fenómeno migratorio

Además, expresó que los Estados Unidos seguirán apoyando nuestros valores democráticos compartidos entre ambas naciones.

Sumado al respaldo tras la toma de posesión del binomio presidencial, Harris también resaltó su interés de invitar a Arévalo y encontrarse en Washington en los próximos meses con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y progresar más en el abordaje de las causas fundamentales de la migración.

“A medida que nuestra administración sigue ejecutando la estrategia de las Causas Fundamentales, espero trabajar con el presidente Arévalo en seguridad civil, buena gobernanza, derechos humanos y protección laboral, violencia de género y oportunidades económicas”, declaró Harris.

La vicepresidenta también exhortó al trabajo conjunto de los gobiernos para manejar la migración irregular en el hemisferio, incluyendo mediante la declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.

Lea también: Gabinete de Bernardo Arévalo: Presidente juramenta a los nuevos ministros y secretarios de Estado

“Además, espero con interés trabajar con el presidente Arévalo para ampliar las inversiones del sector privado en Guatemala mediante Centroamérica Adelante, la asociación público-privada que ha generado más de 4,200 millones de dólares en inversiones en el norte de Centroamérica”, destacó también.

Harris estima que la labor con el sector privado y la sociedad civil, pueden “construir en Guatemala un futuro más inclusivo, estable y próspero para los guatemaltecos”, siendo esfuerzos de desarrollo a largo plazo. “Juntos podemos avanzar y lo haremos”, concluyó la funcionaria.

Congratulations to President Arévalo of Guatemala on his inauguration.

I look forward to welcoming him to Washington in the coming months to work together on addressing the root causes of migration and making progress on private sector investments in Guatemala.

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 15, 2024