La ministra de Cooperación de Noruega, Anne Beathe Tvinnereim, hizo una visita de cuatro días a Guatemala para confirmar la relación de amistad y cooperación entre ambos países, así como para conocer los proyectos que implementan en comunidades de Sololá para beneficiar mujeres y conocer las acciones que el gobierno noruego implementa para contribuir en la seguridad alimentaria.

Tvinnereim habló de su reunión con el presidente Bernardo Arévalo y de la preocupación que manifiesta el gobierno noruego por la desnutrición en el país.

¿Qué motivo su visita al país?

Siempre hemos visto el desarrollo político en Guatemala. Noruega y Guatemala tienen una relación muy fuerte desde hace años, durante los años 90, Noruega asistió a las negociaciones de Paz que se firmó en 1996, el cariño entre nuestros pueblos es muy fuerte.

Sabemos de todos los problemas y obstáculos que hay aquí para mantener democracia, entonces venimos y demostramos solidaridad con el pueblo de Guatemala.

Cómo testigos del desarrollo político en Guatemala, ¿Qué opina del reciente proceso electoral?

Me impresionó muchísimo escuchar los testimonios de grupos indígenas y autoridades ancestrales que se levantaron para defender la democracia, eso fue indispensable para el proceso. La politización de los procesos jurídicos también nos causa mucha preocupación.

La embajadora de Noruega en México me comentó con mucha emoción que fueron días dramáticos para los observadores extranjeros, que impactó mucho vivirlo de cerca.

¿En la reunión con el presidente Arévalo qué temas abordaron?

Le llevé felicitaciones y saludos por parte de mi primer ministro, de mi gobierno, han sido unos años difíciles en cuanto a la cooperación bilateral y es una lástima porque las relaciones entre nuestros países han sido muy fuertes, entonces, era una oportunidad para reforzar y revitalizar las relaciones bilaterales, afirmar que Noruega está dispuesta a apoyar a la democracia, el estado de derecho y el desarrollo social, yo soy ministra de Desarrollo y tenemos proyectos de desarrollo social muy positivos.

Le comenté al presidente que para nosotros tiene mucho valor tener un gobierno en Centroamérica con dedicación a la cooperación internacional y porque también muestra ser una voz para levantarse y respetar las reglas internacionales, se ha notado en Europa que el gobierno de Guatemala ha denunciado o condenado el ataque ruso contra Ucrania. Guatemala está muy lejos de la Guerra. Sin embargo, como me comentó el presidente, la defensa de la ley internacional es fundamental para países pequeños como Noruega y Guatemala.

En su visita en el corredor seco de Chiquimula ¿cómo describe el panorama en el lugar?

La desnutrición es devastadora, triste y desesperante. Es triste ver que en un país como Guatemala que tiene tantos recursos, tierras tan fértiles, agua y sol, haya hambre y desnutrición a los niveles que vimos.

En el corredor seco los cambios climáticos complican la situación, para mí fue una experiencia muy emocional porque hablamos con familias que han perdido niños por la mala nutrición. Visitamos un proyecto que hemos financiado a través del Programa Mundial de Alimentos, este consiste en poner sistemas de riego para las familias en esas comunidades, porque ahora faltan las lluvias y los agricultores no pueden plantar maíz, no van a tener cosecha y sabemos cómo va a impactar eso en las familias.

¿Esos proyectos pueden ser una de las soluciones ante la falta de alimentos en esa región?

Claro, con tecnología muy simples de riego podemos solucionar el problema, no estoy diciendo que sea simple, no es fácil. Hay que invertir, hacer capacitaciones técnicas porque los campesinos tienen que acostumbrarse a cambios climáticos, a saber, que la lluvia ya no cae en la misma temporada, pero esto también se puede contrarrestar con capacitación y tecnología.

¿Por qué considera que la desnutrición no puede ser erradicada en Guatemala?

No es un problema solo de Guatemala, el hambre aumenta en todo el mundo, creo que por décadas no hemos puesto la suficiente atención en las inversiones, en los campesinos pequeños, sé que incluso nuestro país no había invertido mucho antes, los países donantes han puesto más énfasis en la agricultura industrial. Una de las soluciones a la desnutrición es apoyar a los pequeños agricultores, debemos comenzar con darles tecnologías e introducirle al mercado, para que no tengan solamente subsistencia, sino un mercado que les genere ingresos.

¿Cómo vio la participación de la mujer indígena, tienen suficientes oportunidades e inclusión en la política?

Creo que no, hay muchos obstáculos para la mujer indígena, pero lo que más me motiva y emociona son los encuentros con mujeres jóvenes indígenas, conocimos unas mujeres que han participado en la escuela de lideresas y me da mucho gusto saber que esas mujeres comprendidas entre los 20 años van a ser las futuras líderes de este país, me siento orgullosa de que Noruega contribuya a capacitarlas porque tienen la voluntad de cambiar el país y su coraje es extraordinario.

Vamos a seguir con los programas que tienen que ver con la participación de la mujer indígena en la política. En los últimos seis meses hemos visto la importancia de que haya líderes indígenas en un país tan rico en diferentes pueblos.