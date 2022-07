Las protestas en la USAC no frenarán el segundo semestre de clases

Walter Mazariegos asumió la rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC) bajo señalamientos de fraude , tomando la batuta de una casa de estudios que no lo acepta ni reconoce como autoridad.

Entre los edificios tomados por estudiantes y docentes que tachan la asunción de Mazariegos como una “imposición” se encuentra el campus central, en donde se encuentran servidores informáticos vitales para procesos administrativos.

Pago de nóminas, tramitaciones de cierre de pensum, asignaciones para pruebas vocacionales, básicas y específicas de aspirantes universitarios son algunos de los trámites comprometidos, afirman autoridades.

En mayo ya pasó una primera etapa con pruebas vocaciones, quedando pendiente las pruebas básicas que se pueden hacer en línea y las específicas, que para el caso de unidades académicas como odontología y arquitectura si son presenciales.

El ingreso de los nuevos estudiantes no estaría comprometido si los estudiantes no alteran o dañan los servidores que se encuentran en el campus central, según explicó Alice Burgos, Directora General de Docencia de la USAC.

Burgos explicó que a la primera fase de pruebas para nuevos ingresos reportaron a 26 mil personas, número que siempre disminuye en las siguientes pruebas de las que ahora dependen de la buena voluntad de los manifestantes para no afectar el trámite.

De la mano se acerca el segundo semestre de clases en la mayoría de unidades académicas para los primeros días de julio, pero pese a la resistencia y a la toma de edificios la USAC asegura que la docencia no se verá comprometida.

Le podría interesar: Wálter Mazariegos: “El tema de gobernabilidad es la amenaza que ellos van a tomar”

Clases en casa

En una delas pasadas sesiones del CSU, de fecha 16 de junio, las máximas autoridades de la USAC acordaron que el segundo semestre de clases será virtual, según Burgos la decisión no tuvo nada que ver con las manifestaciones estudiantiles contra el nuevo rector.

“El CSU emitió un acuerdo en donde establece que el segundo semestre se va a desarrollar de manera virtual, pero hace algunas excepciones de las decisiones que van a tomar las Juntas Directivas para continuar presencialmente al momento que se abra el campus central y centros regionales, sobre todo por el tema de laboratorios”, señaló la directora.

Ese eventual retornó que menciona Burgos para unidades académicas que realizan laboratorios va a depender de la liberación de los edificios, de lo que hasta ahora no se tiene fecha clara.

En el 2010 el grupo Estudiantes Por la Autonomía (EPA) retuvo por casi dos meses las instalaciones de la USAC afectando a miles de estudiantes, pese a que 12 años después existe un nuevo conflicto político Burgos afirmó que las clases no se van a suspender.

“Eso no va a pasar y ni va a volver a ocurrir, la pandemia nos dejó muchas lecciones aprendidas y toda esta sistematización a través de la virtualidad nos prepara para emergencias, para poder trabajar con una educación a distancia ya sea por pandemia, conflictos políticos o hasta cuestiones atmosféricas”, culminó.

¿Paro total?

Representantes de estudiantes y docentes en resistencia tienen sus dudas de la manera en que la USAC espera retomar el segundo semestre de clases, considerando que tanto docentes como estudiantes rechazan la toma de posesión de Walter Mazariegos.

Hasta ahora no existe una instrucción general a los docentes para no impartir clases o a los estudiantes para que no se conecten a las clases, pero dirigentes afirman que los escenarios son bastante volátiles.

“Ya queda a discreción de estudiantes como de docentes, en el momento de la sesión se verá si hay condiciones para impartir las clases en línea, si una o ninguna de las dos no está no se pueden dar clases”, refirió bajó la condición de anonimato uno de los integrantes del Frente Universitario para el Rescate de la USAC.

La misma fuente explicó que ellos no han “saboteado” los servidores como las autoridades hacen creer, reafirmando que es tan solo una forma de desprestigiar las medidas de rechazo a Mazariegos.

“Sabotaje jamás ha habido de parte de los que estamos en el frente, estudiantes, profesionales y docentes que estamos en estas actividades. De ninguna forma se puede interpretar nuestra lucha como un sabotaje, tan solo es nuestra manifestar a un fraude que desbordó la crisis institucional”.

Por su parte Luz Martínez, secretaria general temporal de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), señaló que el CSU no ha estado abierto al diálogo y que esto complica que las partes lleguen a una solución.

“Sé qué las clases están virtuales pero representa mucho que un rector tome posesión con una universidad tomada por estudiantes, además va a tomar posesión con un paro y la mayoría de unidades académicas sin actividades, creo que es una gran falla”, argumentó.

Walter Mazariegos fue declarado rector por el CSU en un evento celebrado fuera de un recinto universitarios, con seguridad privada y sin la participación de los cuerpos electorales de oposición.

Según el Frente Universitario para el Rescate de la USAC a la fecha existe cerca de una docena de acciones legales, de las que esperan alguna pueda revertir las actas universitarias, que a su juicio, imponen un rector.