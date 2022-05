Ley de cabildeo: el intento del Congreso por controlar y restringir derechos individuales

De forma silenciosa avanza la ley del cabildeo contempla la creación de un registro de personas individuales y jurídicas para acceder a la discusión, planificación y monitoreo de los asuntos de la vida pública que son promovidos por los tres organismos del Estado.

Busca que se aplique a los profesionales dedicados a esta actividad, los representantes del sector privado dedicados a esta labor desde sus empresas, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y las universidades. No obstante, en los 37 artículos que conforman la norma, no se determina si el cabildeo puede hacerse o no con fines de lucro.