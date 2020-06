Licitación para adquirir maquinaria despierta sospechas de corrupción

Parte de la maquinaria pesada que busca adquirir el Ministerio de Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Dirección General de Caminos busca comprar maquinaria con el argumento de que no cuentan con el equipo suficiente para poder cumplir con las funciones, así como para atender cualquier emergencia que pueda suscitarse por fenómenos naturales, y también para atender la red vial de terracería y caminos rurales.

El presidente de la Cecoms, Julio Reyes, manifestó que les preocupa que se lleguen a cometer los errores del pasado en cuanto a la adquisición de maquinaria de construcción debido a que las bases de licitación no permiten la libre competencia entre los oferentes, y que el Estado de Guatemala incurra en perdidas monetarias.

“No se tiene evidencia de que quieran adjudicarlo a una empresa en específico, pero la licitación genera dudas. Los que conocen de maquinaria de construcción saben que ni los fabricantes ni los importadores locales manejan todos los tipos de maquinaria. Las bases no permiten adjudicaciones parciales, por lo que levanta la sospecha de que los productos y especificaciones fueran previamente pactados”, refiere Reyes.

El directivo considera que la libre competencia produce mejores resultados para el Estado, y señaló que la forma en la que están plateadas las bases y la forma de evaluación no permite que la mayoría de los importadores de maquinaria participen.

“Los diferentes fabricantes en el mundo de la maquinaria pesada se especializan en diferentes productos. La adjudicación por lotes permite que los oferentes den sus mejores propuestas de sus mejores productos. El Estado obtendrá los beneficios económicos y técnicos separando la adjudicación. Lo importante es lograr mayor participación de oferentes en un concurso transparente”, explicó el presidente de la Cecoms, quien también se pronunció como parte de la Asociación Gremial de Importadores de Maquinaria (Agimaci).

Aún esta pendiente que la Dirección General de Caminos emita una postura por las supuestas irregularidades en la licitación.

Cinco inconformidades

El proceso de licitación que se subió al portal de Guatecompras el pasado 28 de mayo, y que recibirá las ofertas el próximo 9 de julio a las 10.30 horas, ya suma cinco inconformidades de parte de empresas.

Dos fueron presentadas por la compañía Resansil Guatemala, S.A., una por Corporación General de Tractores, S.A., otra más por Compañía Guatemalteca de Maquinaria, S.A. y la última por Canella, S.A. Las primeras cuatro ya fueron rechazadas y la última se mantiene bajo análisis.

Las dos inconformidades presentadas por Resansil Guatemala van en el mismo sentido, debido a que no se aceptan ofertas parciales y eso limita la participación abierta en la presente licitación para varias empresas.

También señalan que los criterios de evaluación definidos les parecen desproporcionados, dando el 70 por ciento de la calificación únicamente al precio y al tiempo de entrega, dejando la experiencia en el mercado en apenas un 5 por ciento.

“Si bien es cierto que los equipos son de uso común y por lo tanto la experiencia en el mercado no es un factor tan determinante, tampoco puede ser tan insignificante en un contrato en el cual se piden mantenimientos preventivos por un período de dos mil horas, como lo establece el punto 13 de las bases de licitación”, exponen en la inconformidad. Ambas fueron rechazadas.

Tipo Cantidad Excavadora hidráulica de cadena 8 Martillo demoledor 10 Minicargador 10 Motoniveladora 15 Retroexcavadora 15 Rodo tandem para compactación

de pavimento asfáltico

15 Tractor de cadena 8

La inconformidad presentada por la firma Corporación General de Tractores detalla que los requerimientos técnicos son muy específicos a marcas distribuidas por una empresa en particular, por lo que solicitan que puedan abrir los rangos de requerimientos, de forma general, para que todos los proveedores puedan participar y tener las mismas posibilidades de ser asignados en la licitación.

Compañía Guatemalteca de Maquinaria menciona en su inconformidad que no está de acuerdo en que no acepten ofertas parciales por lo que piden cambiar la modalidad para que Caminos pueda seleccionar los equipos con sus mejores tiempos de entrega, calidad, experiencia del proveedor, y además, tener varios talleres de soporte y no quedarse limitado en servicios, repuestos, y otros de uno solo ante cualquier emergencia o contingencia.

Otro de los puntos es que no están de acuerdo con los criterios de evaluación, en donde ponderan un 40 por ciento al precio, 25 por ciento a especificaciones técnicas, 30 por ciento al tiempo de entrega -criterio que también forma parte del renglón de precio- y tan solo un 5 por ciento a la experiencia en el mercado.

“Con estas condiciones no se está dando la oportunidad de participar a más oferentes que tenemos la experiencia, talleres y soporte para la mayoría de las maquinas solicitadas”, añaden en la inconformidad.

Por último, Canella solo pregunta si las especificaciones de la excavadora de 20 toneladas el motor debe ser de cuatro cilindros o si lo correcto es de seis.

Distribuyen maquinaria

En el 2015, el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Ministerio de Desarrollo Social adquirió por Q112 millones maquinaria.

Se compraron 15 camiones de volteo de 12 toneladas, 15 cargadores frontales, 15 excavadoras de 12 toneladas, 15 motoniveladoras y 15 retroexcavadoras.

Al comienzo del Gobierno de Jimmy Morales esta maquinaria fue entregada al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de Comunicaciones, ocho convoyes le correspondieron al primero y siete al segundo.

Esto para la construcción de caminos rurales en varios departamentos.