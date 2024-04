Este amplio proceso es calificado por analistas como una gran elección. Se espera que surjan múltiples recursos en las diferentes etapas de la elección, con posibles escenarios que podrían variar entre altos, medios y bajos.

Estas futuras decisiones y posibles resoluciones estarán bajo la dirección del magistrado presidente Néster Mauricio Vásquez Pimentel, quien desde hoy asume la dirección del máximo tribunal constitucional.

¿Qué se avecina?

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, ofreció una perspectiva a corto plazo sobre el ámbito de la CC. Según ella, el presidente del Congreso expresó dudas sobre el período para poder convocar, dado que existe un desacuerdo entre los juristas sobre si utilizar la fecha que indica la Carrera Judicial o la Ley de Comisiones de Postulación.

En esta diferencia de opiniones, como en otras ocasiones, se elevará una consulta a la CC para lograr una mayor certeza. “Van a procurar en todo sentido evitar que haya recursos en cualquiera de las decisiones que se tomen antes o durante las Comisiones de Postulación para no repetir los tropiezos del pasado, cuando un recurso presentado facilitó al Congreso de la República el retraso y la falta de certeza sobre cómo proceder”, apuntó.

Esta situación se presenta como una ventana de oportunidad para contar con una certeza que permita trabajar de manera segura. En los meses previos, la CC proporcionó una ruta muy prudente para preservar los resultados de la elección general y continuar con el proceso tal cual. "Yo tendría una esperanza positiva en este proceso, de que si es necesaria la participación, sea para mejor", expresó.

Escenarios

Sobre la posible incidencia en la elección de las cortes, Fuentes dice que el mejor escenario es que no haya necesidad de hacer solicitudes a la Corte de Constitucionalidad; pero el más complicado surge cuando comienzan a presentarse recursos y amparos. “Honestamente, es algo que sí vamos a tener, y lastimosamente se ha presentado en las últimas ocasiones con este tipo de tropiezos”, explica.

" “Honestamente, es algo que sí vamos a tener, y lastimosamente se ha presentado en las últimas ocasiones con este tipo de tropiezos” Marielos Fuentes, Guatemala Visible

Para ejemplificar, menciona que si algún candidato no completa la solicitud requerida por la Comisión de Postulación, no la folia o no califica por cualquier razón, inmediatamente interponen un amparo porque se les está privando del derecho de ser electos. “Creo que seguramente eso vamos a ver, y ojalá que no sean tan numerosos, pero sí vamos a ver a muchos aspirantes y probablemente actores que se manifestarán a través de recursos que tendrán que ser resueltos en la CC, y ahí esperamos que sean acorde a la ley como debe ser”.

Fuentes considera que el peor escenario es que el proceso se entrampa y se presenten circunstancias que retrasen los plazos, que deben ser respetados. “Hay aspirantes que son retirados del proceso y presentan sus recursos. Todo tiene que seguir su proceso legal; algunos quedan afuera, pero hay algunos que regresan al proceso, aunque no se vote por ellos entre otros mecanismos. Sin duda, hay que estar atentos a cómo van a fallar, si continúan o no en la elección, lo retrasan, algo que hemos visto repetidamente y creo que lo vamos a volver a ver”, consideró.

Finalmente, una de las ventajas es que muchos de los comisionados que han estado en otros procesos tienen muchas preocupaciones en el sentido de trabajar de manera cautelosa anticipando situaciones.

Una de las inquietudes para esta semana será la fecha de convocatoria.

Respetar plazos

El exfiscal general, Acisclo Valladares Molina, señaló que el cambio del presidente de la CC no implicará un cambio en su actuar y mantendrá la misma línea que hasta ahora. Indicó que es muy probable que durante el proceso de elección de magistrados de la CSJ se presenten múltiples recursos, como ha ocurrido en el pasado. “

Mi posición es que se deben respetar los plazos constitucionales. Es un vicio y tenemos la culpa todos por no respetar los plazos. El Procurador General, el fiscal general y los magistrados de la CSJ tienen un plazo que debe respetarse, y cuando termina su periodo, deben dejar el cargo”, enfatizó. Así, cuando esto no ocurre, se corrompe el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder.

Al igual que Fuentes, Valladares Molina considera que habrá una carga de recursos que se presentarán, pero es crucial que esto no afecte la transmisión ni las fechas en que deben respetarse los plazos, y que los magistrados asuman el cargo el día que termina el periodo constitucional.

Evitar la judicialización

El abogado constitucionalista, Édgar Ortiz, reiteró que esta será la elección del año de la CSJ, y la llegada del magistrado presidente Vásquez Pimentel, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, debería mejorar respecto a las tres anteriores, que tuvieron problemas. Se espera que no haya judicialización, lo cual es una preocupación común.

Ortiz reiteró que, aunque siempre se ha recurrido a la CC, especialmente para la inclusión de algunos aspirantes, sobre todo en las Salas de Apelaciones donde hay muchos candidatos y cargos a elegir y donde suelen surgir amparos, se espera que la CC respete las decisiones de la Comisión de Postulación. Si hay alguna violación de derechos, se debe intervenir, pero ojalá que no se paralice la elección, concluyó.

Visión política

El politólogo independiente Douglas González afirmó que hay en pugna dos fuerzas: las que propugnan por un cambio y le exigen al presidente Bernardo Arévalo un papel más agresivo para empujarlo, y las fuerzas conservadoras del régimen de privilegios y corrupción que dejó el expresidente Alejandro Giammattei.

Al comentar sobre el escenario de los amparos y recursos que llegarán a la Corte de Constitucionalidad en un proceso de elección de magistrados, destacó estos contrastes. A su juicio, la actual CC ha estado más inclinada a favorecer el éxito de Arévalo y su bancada en el Congreso de la República, así que podría esperarse una CC activa para garantizar que no haya cambios en el rumbo que lleva la CSJ.

Sin embargo, aún está por verse la reacción del Ejecutivo y del partido oficial, Movimiento Semilla, para incidir en la composición de la nueva CSJ, así como el rol que podría jugar la presión diplomática de EE. UU. Esto podría hacer que la CC modifique su postura y deje de ser un dique de contención del gobierno de Arévalo. Por el momento, la fuerza del antiguo régimen lleva la delantera, concluyó.