“Los cargos están adjudicados, el material electoral es inalterable”: Gabriel Medrano, exmagistrado del TSE

Esto en respuesta al juicio del Ministerio Público (MP) por el que consideran que estas “deberían anularse”, basado en las investigaciones.

¿Cómo ve las acciones del MP dadas a conocer ayer respecto al caso Corrupción Semilla?

Me imagino que lo que presentó el MP son resultados de las investigaciones que han estado haciendo, eso conlleva, sin duda, a entablar acciones penales en contra de quienes ellos crean responsables individuales.

¿De qué manera analiza ladeclaración brindada por la magistrada Alfaro sobre los resultados electorales?

Comparto lo que dijo la presidenta en materia electoral, en relación con el proceso. Esas elecciones están declaradas válidas por la autoridad suprema electoral, se adjudicaron los cargos, se entregaron las credenciales y con esto expuesto, yo creo que eso, el material electoral, parece que sí es inalterable.

Habrá que ver qué pasa con esos procesos penales que van a ir o que van a continuar.

¿De alguna manera se podrían alterar o anular los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio?

El TSE ya cumplió su función y no hay ninguna norma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establezca un proceso de revisión de lo ya declarado válido.

En el caso presentado se señalan supuestas inconsistencias entre las actas 4, 8 y los datos del sistema informático, ¿qué analisis merece este extremo?

Para tener una opinión habría que analizar todo eso. A mí no me gusta especular. No me atrevería a emitir una opinión así a priori sin analizar a profundidad.

La OEA calificó tales acciones de la fiscalía como un “intento de golpe de Estado”, ¿puede entenderse de tal manera?

Lo que entiendo es que el MP hizo la presentación de los resultados de una investigación que estaba haciendo y que, por supuesto, trae incertidumbre al país. Sobre todo que la gran mayoría de gente no está al tanto de la ley electoral ni al tanto de los procedimientos electorales, entonces produce un desasosiego.

Pero lo que indica el MP es que los datos de las actas no son certeros y piden que el TSE tome una decisión basada en los resultados de la investigación, ¿esto pone en riesgo los decidido en urnas el 25 de junio?

Yo insisto, creo que al día de hoy los resultados, las elecciones están declaradas válidas y no hay ninguna norma, ninguna disposición de la Ley Electoral que pueda admitir una revisión de elecciones ya declaradas válidas y con los cargos ya adjudicados.