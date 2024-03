La elección de representantes para la Junta Monetaria (JM) es la manzana de la discordia en el Congreso de la República. Pero junto a esta elección, también hay otros cuatro temas en donde el oficialismo no logra consensuar el apoyo.

Esa falta de acuerdos hizo que la semana pasada se sesionara una vez y que no se concluyera, luego que la Junta Directiva desintegrara quórum. Esta semana la Directiva canceló la reunión de jefes de bloque y será hasta después del descanso de Semana Santa que se sesione.

Pero los temas en que el oficialismo ha fallado obedecen a un paquete de iniciativas que surgieron desde la Junta Directiva y a la hora de llegar al pleno se quedan a tan solo una votación para ser ley. Estos temas no lograron al menos en las 16 sesiones que se celebraron los consensos y apoyos necesarios.

División

El último punto en que se evidenció el fraccionamiento entre los aliados oficialistas fue en la discusión de quién ocupará la titularidad de la JM. La bancada independiente electa por Semilla impulsa a Samuel Pérez, pero no logra el apoyo, en tanto que los bloques Cabal y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) proponen a sus candidatos para las dos sillas vacantes en dicho órgano.

Las reformas a la Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) fue otro de los puntos en que los legisladores dijeron que querían analizar los artículos. A ello, se suma la iniciativa de ley de teletrabajo que quedó pendiente en tercer debate, por artículos y redacción final.

En la sesión del pasado 29 de febrero también quedó pendiente conocer en tercer debate la ley de promoción de alimentación saludable que busca el etiquetado informativo. Los otros temas que quedaron en la agenda es la iniciativa que crea la procuraduría de defensa al consumidor y por último la creación de la mesa que analizaría la ley de competencia.

La manera en que va a pique el trabajo legislativo en las sesiones del pleno no es una ruptura de la alianza, refiere Pérez. “Para nada ha sido un problema, ha sido un consenso que algunas iniciativas de ley requieren una discusión específica”, indicó el congresista.

Pérez dijo que todo obedece porque los temas de ley recibieron posturas técnicas que traducido son propuestas de enmiendas que están bajo análisis e insistió que esto no significa una “ruptura”.

“Creo que lo que tenemos que empezar a ver es que así funciona la democracia, antes estábamos acostumbrados a ver aplanadores porque pagaban por los votos”, indicó el congresista.

Para Pérez, el que no se tengan sesiones no significa que los diputados dejen de trabajar. “Al regresar de la Semana Santa yo creo que vamos a tener de nuevo una ruta ya encaminada. Pero no por no sacar leyes significa que el Congreso no trabaja”.

El congresista niega que se trate de imponer su candidatura a la Junta Monetaria o la aprobación de una ley. “Ese no es un tema que tenemos como pasa o no pasa, si llegamos a acuerdos, genial, si el acuerdo es que no vaya yo, genial”, concluyó.

Los aliados

El diputado del bloque Cabal, Manuel Archila, dijo que las acciones del oficialismo no son las mejores. “Usando triquiñuelas a la usanza de la política tradicional”, resumió.

Representantes de distintos bloques indicaron que los acuerdos se habían alcanzado inicialmente, pero que estos no eran favorables para Semilla, en especial a Pérez, por lo que atribuyen la ruptura de dicha votación.

“Ellos sabían quienes tenían los votos y los consensos para lograr ganar la elección. Hay que ser políticamente correctos y no solo decirlos, sino también hacerlo. Hemos visto una mala práctica y es porque no tenían esos votos”, enfatizó Archila.

Por su parte Inés Castillo, jefe del bloque UNE, uno de los principales aliados del oficialismo se limitó a decir que desintegrar quórum es una práctica habitual cuando no se tienen los votos. El legislador sentenció que la alianza no es eterna.

“Nosotros no estamos casados con el oficialismo, nosotros somos aliados por temas, y en este tema y en otros puede que estemos o no estemos de acuerdo. Las negociaciones en política son legítimas y es natural, esta es la naturaleza del Congreso de la República”, dijo Castillo.

Presentarán acciones

La bancada de oposición Vamos cuestionó la manera en que se detuvo la sesión la semana pasada. Indicaron que los actos de la Junta Directiva podrían ser incluso calificados como delitos.

“A nosotros nos hacían show y somataban la mesa, pero jamás tuvimos una actitud cobarde de cortar una sesión a medias. Así que queremos ver esa misma valentía y respetó a la ley del Congreso”, dijo Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos.

Por su parte, el también diputado de Vamos, Héctor Aldana, quien ve los temas legales de la organización, remarcó que estudian la ruta legal para accionar, sobre todo por la inactividad que habrá en el Congreso estas dos semanas.

“Teníamos previsto que se llevaran a cabo las sesiones ordinarias, pero a falta de ello entraremos a ver las acciones en estos días ante la falta de respeto y faltar a sus obligaciones como miembros de junta directiva los diputados que la conforman”, concluyó Aldana.