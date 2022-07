¿Los videos con ofrecimientos y la promoción de figuras políticas son campaña anticipada?

En días recientes han salido a luz videos de políticos en donde hacen ofrecimientos que parecieran de campaña electoral. En estas grabaciones, aunque no hacen un llamado directo al voto, es difícil ocultar que la intención es promocionarse.

Asimismo, el pasado domingo (17 de julio), el partido Vamos llevó a cabo una jornada de afiliación en El Jícaro, El Progreso, que pareció un mitin electoral. Según videos difundidos en redes sociales, en esta actividad el exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, Miguel Martínez, promocionó a dos posibles candidatos a diputados.

La campaña electoral antes de la convocatoria a elecciones es una práctica que prohíbe el artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp); no obstante, en los recientes procesos electorales ha sido frecuente que políticos que terminan siendo candidatos se promocionan antes de la convocatoria.

¿Pero es campaña anticipada difundir un video en redes sociales donde una persona da a conocer su impresión de la realidad nacional y propone soluciones?

De cualquier forma, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que la Unidad especializada de medios de comunicación y estudios de opinión “mantiene un monitoreo permanente” de estas publicaciones, mientras que la Inspección general hace lo propio con las actividades que celebran las organizaciones políticas.

Vacíos legales

El director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, considera que es “extremadamente difícil”, según la legislación actual, definir qué es campaña anticipada, y recordó que la anterior Corte de Constitucionalidad (CC) redujo que tal hecho solo ocurre cuando hay un llamado al voto.

En tal sentido, afirma que el TSE tendría que apegarse a esa interpretación de la Corte, pero al parecer no lo hace porque ha llamado la atención a personajes políticos por publicar un libro o porque hay presencia de medios de comunicación en alguna actividad.

Ortiz expuso que, al no apegarse a esa resolución de la CC, se corre el riesgo de que el TSE no resuelva con el mismo criterio todos los casos lo cual sería “trágico” porque “la guillotina no le va a cortar la cabeza a todos por igual, y la idea es que el tablero sea parejo para todos”.

En la actividad del domingo del partido oficial, Martínez expresó en relación con dos personas que estaban con él en la tarima que “los necesitamos en el Congreso” y que eran “verdaderos diputados”.

Pero, aparte de lo complicado que sería para el TSE monitorear los discursos en las actividades políticas, una afirmación como esta tendría que ser debatida si es campaña electoral, por las unidades de fiscalización.

Jahir Dabroy, analista político de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), refirió que “el problema son los vacíos que dejaron las reformas a la Lepp del 2016” debido a que existe una discrecionalidad “muy grande” a la hora de definir qué puede ser campaña anticipada.

Añadió que una vez existan vacíos legales en cualquier legislación habrá actores que tratarán de aprovecharlo, y coincidió en que, de lo que deben cuidarse los candidatos es de promover el voto.

La ley permite hacer proselitismo, destaca Dabroy; por ejemplo, presentar el programa de gobierno de una agrupación política lo cual sería positivos para el país. “A mí me encantaría ver propuestas, pero es lo que menos tenemos”, dijo.

Puede ser campaña

Sin embargo, Lindsey Tillit, también analista política, de la organización Alas de Mariposa, considera que la publicación de videos puede ser campaña anticipada porque “posiciona a una persona que será candidato o candidata”, cuando lo que está permitido en este momento “es posicionar el logo y la propuesta política del partido”.

Desde ya teme que exista una actitud “complaciente” del TSE con algunos partidos que hacen inversiones millonarias en publicidad con recursos cuestionables. “La campaña electoral ya inició, posicionando a personas que seguramente serán candidatos y candidatas, con total impunidad”, añadió.

El politólogo y profesor universitario Werner Castillo expuso que, aunque hay una línea difusa en la Lepp entre lo que es campaña y proselitismo, en los videos que se ven en redes sociales se proyectan propuestas a futuro que no se refieren al funcionamiento de las organizaciones políticas que representan “y más bien proyectan con anticipación posibles candidaturas”.

“Cuando menos, el TSE debería abrir expedientes al respecto, incluso por el financiamiento pues nadie ni nada nos dice de dónde vienen los fondos para sus actividades”, opinó Castillo.

Además, tendría que cotejar en las asambleas de postulación si, en efecto, los políticos en cuestión son elegidos candidatos, ya que solo si ocurre lo contrario se podría entender que las publicaciones eran una opinión emitida en el marco de la libertad de expresión a la que todos tienen derecho.

Posturas

Los políticos aludidos respondieron que no han incurrido en campaña anticipada, a excepción del equipo de comunicación del partido Valor, que representa Zury Ríos, que declinó hacer comentarios.

Por su parte, Roberto Arzú señaló que sus opiniones las hace como ciudadano y que la Constitución garantiza la libertad de expresión para todos. Además, que no hace ningún llamado al voto, solo da a conocer su opinión de “cómo se deben manejar las cosas”. “Nadie puede decir que hace campaña si no ha sido postulado o proclamado, hoy todos somos simples ciudadanos”, aseveró.

Mientras que Luis Gutiérrez, secretario de Comunicación de Vamos, explicó que realizan jornadas de capacitación política y de afiliación para dar a conocer la visión y el plan del partido. No obstante, reconoció que en ciertas ocasiones más de alguno se deja llevar por la emoción y dice “nuestro candidato a alcalde”, pero esto se ha corregido. Dijo que no recuerda si Martínez incurrió en esta práctica el pasado domingo.

El equipo de comunicación de Sandra Torres indicó que la secretaria del partido aclararía el tema en una conferencia de prensa este 21 de julio a las 10 horas.