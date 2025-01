Magistrados suplentes del TSE no acuden a pleno convocado por Blanca Alfaro

Este jueves 9 de enero se llevaría a cabo un pleno extraordinario convocado por Blanca Alfaro, quien continúa ejerciendo funciones como presidenta del Tribunal Supremo Electoral.

El pleno se celebraría con los magistrados suplentes Marlo Josué Barahona, Álvaro Ricardo Cordón, Noé Adalberto Ventura y Pablo Adolfo Leal, quienes fueron convocados mediante un sorteo efectuado ayer.

En la reunión se discutiría el tema sobre la presidencia de la institución, debido a que el magistrado Gabriel Aguilera no pudo recibir el cargo por impedimento legal, al encontrarse suspendido de sus funciones.

Alfaro convocó a un nuevo intento para desarrollar pleno, con los magistrados suplentes Álvaro Cordón, Marco Antonio Cornejo, Pablo Leal y Noé Ventura.

Al ser consultados los magistrados suplentes convocados para este 9 de enero, indicaron que habían enviado una excusa y señalaron que la solicitud de Alfaro no cumplía con los requisitos necesarios para considerarlo un pleno.

El miércoles último, Alfaro indicó que los magistrados suplentes no tienen capacidad para llamar a un pleno y rechazó los señalamientos que hicieron sobre su continuidad para ejercer la presidencia de la institución.

Alfaro convocó nuevamente a un pleno de magistrados para mañana a las 6 am. De integrarse estarán participando: Álvaro Cordón, Marco Antonio Cornejo, Pablo Leal y Noé Ventura. — Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) January 9, 2025

Declaraciones de Alfaro este 9 de enero

En el salón Arturo Herbruger del TSE, Alfaro y el secretario general, Alexander Velásquez, esperaron hasta las 6:30 am la presencia de los magistrados suplentes y ante la ausencia de los mismos decidieron llamarlos por teléfono frente a las cámaras.

"Vamos a hacer una llamada a cada uno de ellos para ver si existe la disponibilidad que en otro horario ellos puedan venir en el día de hoy, porque lo que no se vale es no ser factible", dijo Alfaro antes de solicitarle al secretario general que llamara a los magistrados.

Al no recibir respuesta Alfaro solicitó que se hiciera un nuevo sorteo para convocar a un pleno extraordinario este viernes a las 6 de la mañana. Los elegidos fueron Álvaro Cordón, Marco Antonio Cornejo, Pablo Leal y Noé Ventura.

Suplentes reiteran que no hay presidente del TSE

Mientras eso ocurría, a la recepción del TSE llegaron dos documentos por parte de los magistrados suplentes. El primero era una excusa en la que se argumentaba que aún está pendiente de aclararse la forma en que el secretario del TSE pueda recibir instrucciones de Alfaro.

"En caso el secretario general hubiese citado por instrucciones suyas, reiteramos que como lo hemos hecho valer en diversos medios, está pendiente de dilucidarse la forma en que usted pretende arrogarse ejercer el cargo de presidente en funciones de este tribunal" se lee en la comunicación.

Además reiteraron que al no a ver presidente según la ley electoral y de partidos políticos solamente puede convocar a pleno la mayoría de magistrados que integran el TSE.

La segunda nota recibida en el tribunal era una nueva convocatoria de los cinco magistrados suplentes para qué se desarrollará un pleno este jueves a las 17 horas.

Sobre esta convocatoria la magistrada Alfaro expresó que no asistiría. "Nosotros lo que estamos apelando es a no dejar un antecedente que mañana pueda ser lesivo para la institución que es referente de cómo debe de regirse. Es como en mi casa hay un orden de que hay un papá hay una mamá pero el hijo no puede tomar decisiones y es menor de edad" refirió.

Denuncia contra Alfaro y el Secretario del TSE



Ayer por medio de redes sociales el abogado Raúl Falla de la Fundación Contra el Terrorismo informó que interpuso una denuncia en contra de la magistrada Blanca Alfaro y el secretario Alexander Velásquez. En la misma argumenta que ambos utilizaron sus cargos para postergarse en la presidencia del TSE.

"Sería la 44 nada más, pero esperando que el ente encargado de la investigación penal actúe con objetividad porque he reiterado: mi presidencia terminó y lo lamento por el señor secretario" dijo Alfaro.