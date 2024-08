El Ministerio de Economía (Mineco) devolvió al Minsterio de Finazas (Minfin) el monto asignado para el programa de becas de inglés por falta de competencia para ejecutar los fondos, y por hallazgos en esa iniciativa en los dos años anteriores. En la Ley del Presupuesto General a la cartera de Economía se le asignan Q70 millones, de los cuales más de la mitad son para ese fin.

La cartera justifica que la desición se tomó debido a que no es atribución del Viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) ejecutar becas, y porque no se cuenta con el personal capacitado en el tema. Además de que no se tienen estudios que evidencien el impacto de programa en los beneficarios.

"Los dos años anteriores se ha atendido con personal que atiende el Fideicomiso, sobrecargando a este personal con funciones que no eran necesariamente por las que se les contrató", señaló la viceministra Elizabeth Ugalde.

Añadió que otro problema de la implementación es que en el 2022 solo se ejecutó el 48 por ciento de los fondos. Luego, la Contraloría General de Cuentas hizo una serie de hallazgos. Algunos fueron corregidos en el 2023 pero la ejecución apenas fue del 38 por ciento aún con hallazgos.

"Finalmente, no existe un estudio que evidencie el impacto de este programa. No sabemos si los jóvenes se emplearon o si mejoraron sus ingresos debido a esta beca. En resumen, estábamos ejecutando mal y sin saber el impacto", comentó la viceministra.

El programa se inauguró durante el gobierno de Alejandro Giammattei como una iniciativa que fortalecería las capacidades para los jóvenes que estaban en busca de un empleo formal. La metodología era que al Mineco se le asignaban Q60 millones para las becas de inglés, y Q10 millones para las de enfermería. Mientras que al Ministerio de Educación (Mineduc) se le asignan otros Q30 millones también para el idioma extranjero.

Los fondos se trasladaban a los estudiantes o sus padres de familia para cubirir los gastos de los cursos de inglés que imparte el Instituto Técnico de Capacitación (Intecap) y el Instituto Guatemalteco Americano (IGA).

Hace unos meses fue publicada la convocatoria para inscripción al programa por parte del Mineduc en el que se anunció que serían 20 mil becas. Debido a que el Mineco no ejecutará los fondos que le correspondían, se consultó también el Mineduc y Minfin si los fondos serán readecuados, pero no fue posible obtener una resuesta.

Mejoras al programa

En abril fue publicado un estudio de Empresarios por la Educación en colaboración con el centro de análisis El Diálogo Interamericano en el que se describen recomendaciones enfocadas en el recurso humano, infraestrutura tecnológica y calidad educativa para la aplicación del programa de becas.

La primera recomendación urge a las carteras a mejorar los procesos de convocatorias y aplicación con recurso humano disponible, sensibilizado y capacitado. También instan a que las plataformas web estén homologadas, sean funcionales y robustas.

"Se recomienda que ofrezcan los cursos de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia, sin embargo, se recomienda incluir en las propuestas y/o convenios los contenidos mínimos de cada nivel que los centros educativos deben reforzar durante la capacitación", sugieren.

Por último, recomiendan que se motive a los becarios del nivel inicial a que continúen avanzando en el programa para alcancar un nivel competitivamente relevante para el mercado laboral.

Verónica Spross, de Empresarios por la Educación, sostiene que los programas deben mejorarse técnicamente para que la ejecución sea mayor. Compartió que dejar de implementarlos afecta a los jóvenes en la preparación laboral y desarrollo integral.

"La formación del talento humano es de las cosas más importantes en un país y sobre todo la formación de jóvenes para que puedan tener oportunidad de optar a mejores ofertas laborales. Si hay problemas de ejecución en la forma como se organizan los programas, no significa que no sean exitosos", concluyó.