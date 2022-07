Ministerio de Salud relega construcción de hospital en Alta Verapaz pese a urgencia departamental

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) obtuvo un préstamo internacional en 2020 para construir un hospital en Alta Verapaz, el departamento con los niveles más bajos de desarrollo humano. Sin embargo, con la excusa que no hay terrenos aptos, desistió de edificarlo y ahora pretende trasladarlo en Petén.

Las carencias de salud en este territorio saltan a la vista en distintas mediciones. Este año, la tasa de desnutrición aguda en niños menores de cinco años es de 62 por cada cien mil. Cuatro han fallecido, lo que convierte al departamento con más muertes de infantes por malnutrición en todo el país.

Las carencias en salud también contribuyeron para que en el último Informe de Desarrollo Humano que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Alta Verapaz reportara el Índice de Desarrollo Humano Municipal más bajo a nivel nacional, con 0.56 puntos promedio.

Para atender las necesidades en este territorio, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó en 2020 un préstamo de US$193.2 millones para el Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. Entre la cartera de proyectos, estaba el diseño, construcción y equipamiento de un hospital en Alta Verapaz.

Sin embargo, el MSPAS desistirá de construir el hospital en este departamento ya que, según dijo la cartera, no ha ubicado un terreno que cuente con las condiciones para construir un hospital.

Así lo informaron las autoridades ministeriales en un oficio remitido a la diputada Evelyn Morataya, integrante de la comisión de la salud.

“Se realizaron distintos procesos, los cuales incluyen la evaluación de cinco distintos terrenos en Alta Verapaz, sin establecer uno que cumpliera con las cualidades para la obra”, informó el MPSAS por medio de su oficina de comunicación social al ser consultado al respecto.

La cartera expuso que la primera visita fue el 3 y 4 de agosto de 2021, cuando se visitó un terreno propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) donde opera la Escuela de Formación Agrícola. Sin embargo, se percataron que la topografía era “irregular, con pendientes pronunciadas” y había invasiones por parte de familias de la comunidad.

Posteriormente, las autoridades locales del departamento solicitaron una visita para evaluar la posibilidad de construir en San Juan Chamelco, en septiembre de 2021, pero el terreno era del Ministerio de Educación y estaba inmerso en un proceso legal con una empresa constructora.

Comunitarios indicaron que existía otra porción de terreno, propiedad también de la Escuela de Formación Agrícola, pero la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS) determinó que por aspectos técnicos no era apto. Finalmente, el 9 de diciembre del año pasado, también se visitó un terreno en Tactic, pero el MSPAS argumentó que el mismo no contaba con el tamaño requerido y era infraestructura “de importancia” para el MAGA.

Desacierto

Carmen Salguero, analista de la comisión de salud de Fundesa, considera lamentable el hecho que el MSPAS no haya hecho los esfuerzos suficientes para construir el hospital en Alta Verapaz, ya que es uno de los más poblados y con mayores necesidades en salud a nivel nacional.

“Es el quinto departamento que arroja mayor enfermedad y muerte de enfermedades comunes y catastróficas, como infartos”, expuso.

Considera que no es válida la justificación de que no hay terrenos planos, ya que es responsabilidad de la cartera diseñar y construir el hospital de acuerdo con las características geográficas del departamento.

“No tiene sentido construir un hospital donde no hay gente y no hay demanda. Es lamentable la decisión y que, habiendo una oportunidad para fortalecer el sistema de salud en Alta Verapaz, se indique que no hay un terreno apto. Cualquiera que vaya a ver el hospital de Cobán se dará cuenta que está colapsado y que la infraestructura está abandonada”, expuso Salguero.

Agregó que en Alta Verapaz hay necesidades que no se tratan en puestos o centros de salud, como los casos de desnutrición, sino que requieren una infraestructura hospitalaria.

Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que, si bien la necesidad de infraestructura es a nivel nacional, es importante priorizar la inversión de acuerdo con las necesidades más urgentes.

“No hace sentido que la falta de disponibilidad de un terreno sea un indicador determinante para trasladar un compromiso que ya estaba más que dicho en la comunidad. Había un acuerdo escrito sostenido por autoridades y el ministerio. Esto genera un conflicto porque tampoco se pensó en una alternativa”, dijo Calderón.

Prensa Libre consultó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cuál era el procedimiento para cambiar el destino del hospital, ya que el crédito ya tenía un fin aprobado por este organismo. Pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.