Ministra de Comunicaciones asegura que localizaron micrófonos en su vehículo oficial y ordena inspección en su oficina

“En las camionetas del ministerio, las que yo debo usar, no las he usado, detectamos que había micrófonos en las camionetas. Entonces, ahorita, pues, se están quitando, porque no puede ser que la ministra sea escuchada todo el tiempo”, declaró de la Vega a los periodistas.

Según la titular del CIV, ante este hecho y por razones de seguridad, también procedió a solicitar una revisión exhaustiva en su despacho y otras oficinas. “Yo llegué sola con mi vehículo y a los dos o tres días hice esta revisión de oficinas y de vehículos”.

En estos espacios no se halló ningún dispositivo, sin embargo, según de la Vega, se dispuso a continuar usando su vehículo personal hasta que el oficial esté completamente verificado. “Debo tener los vehículos limpios para poder circular con paz”, declaró.

“Actúe de acuerdo al consejo y a la emergencia de ese momento, por seguridad”, agregó.

De la Vega explicó que ya hizo de conocimiento al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, sobre la situación.

Además, dijo que por ahora se están efectuando más revisiones en otros vehículos, entre estos el que fue asignado a la viceministra a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Paola Constantino.

Una vez concluya esa verificación, según la funcionaria estarán evaluando si hay medios de prueba para presentar una denuncia penal para una investigación más a fondo.

Autopista Palín-Escuintla

En la conferencia de prensa, la funcionaria explicó las primeras acciones frente a la cartera de Comunicaciones, entre las que anunció auditorias y supervisión de obra gris.

La autopista Palín-Escuintla será entregada de vuelta a la empresa Marhnos, la cual la tuvo bajo concesión durante los últimos 25 años. Esta decisión, según de la Vega, se toma debido a que la carretera no fue entregada conforme a los términos estipulados en los contratos correspondientes.

Añadió que se programará una visita para inspeccionarla la próxima semana, seguida de una reunión con la empresa para abordar el tema.

“No puede ser que la autopista no tenga el mantenimiento que le debió haber dado -la empresa-“, declaró la titular de la cartera.

