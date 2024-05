Durante una citación este jueves 9 de mayo, el ministro de Salud, Oscar Cordón, reveló que se está prestando especial atención a las compras de fentanilo dentro de los controles de medicamentos e insumos hospitalarios.

Además, Cordón expuso que el Ministerio de Salud está investigando "estructuras organizadas" relacionadas con los procesos de adquisición de medicamentos e insumos.

Esta declaración se produce en un contexto de crisis hospitalaria debido al desabastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria, lo que ha provocado una atención deficiente para los pacientes y ha suscitado constantes quejas por parte de los médicos.

El ministro Cordón asistió a la citación junto a la bancada VOS para tratar el tema de la escasez en los hospitales del país.

Mientras se desarrollaba la reunión se dio a conocer precisamente un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que insta a las autoridades a proveer insumos médicos, quirúrgicos y medicamentos a toda la red hospitalaria, especialmente al Hospital San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt y el Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) de Ixcán, Quiché.

Supervisan compras de fentanilo

En sus declaraciones sobre la adquisición de fentanilo, Cordón se refirió a la vigilancia de las compras del Hospital General San Juan de Dios y mencionó que el gobierno de los Estados Unidos también está interesado en estas transacciones, especialmente en relación con los precursores químicos los cuales son utilizados en la producción de fentanilo.

Según el funcionario, en el caso del Hospital San Juan de Dios hay gráficas que muestran picos específicos en las compras de fentanilo a lo largo del año, lo que sugiere un patrón de comportamiento.

"El gobierno americano también está interesado en esos contratos para precursores químicos. […] Tenemos inclusive gráficas del Hospital General de compras de fentanilo con picos específicos en el año, de tal manera que como ellos dicen: 'siga el curso del dinero y va a llegar a encontrar donde está el origen'", explicó Cordón.

“Está en marcha, no es que no estemos actuando. Lo único es que sí, no voy a negar que son estructuras organizadas y se han mantenido allí por más de dos décadas, entonces damos un paso y ellos dan 10", afirmó en torno a los casos que se están investigando.

Presentarán denuncias

César Conde, viceministro de Regulación Vigilancia y Control de la Salud, declaró que hay irregularidades detectadas con el registro de medicamentos, los cuales se han bloqueado registros porque han visto "dolo" en la evaluación de los expedientes.

Además, aseguró que se han hecho dos denuncias relacionadas con el trabajo del Departamento de Regulación de medicamentos y hay otras tres en proceso.

"Tenemos tres denuncias más pendientes para la próxima semana", aseguró Conde, aunque no precisó la fecha exacta. Esta es una de las denuncias qué la cartera de Salud estaría trabajando para presentar a finales de mayo.

Cordón también se refirió a la "discrecionalidad" con la que se ha detectado que se han hecho las operaciones que sospechan como fraudulentas.

"Ahí hay un desorden bien ordenado, de años, y no es solo allí, es también en las bodegas y los almacenes", afirmó acerca del sistema de control de inventarios.

Otro de las inconsistencias detectadas es que hay herramientas que se han dejado de utilizar porque, al parecer, no se quiere transparentar los procesos en los departamentos encargados de esta labor.

"Hay herramientas que se han utilizado desde hace años y ellos mismos los van a bloqueando. Ellos mismos votan el sistema y hacen los procesos en hojas de Excel cuando deberían usar las herramientas", describió.

Uno de los diputados presentes en la sala leyó una de las denuncias en curso. Jairo Flores, congresista de la bancada, afirmó: "están alterando registros sanitarios por alguna situación especial y aquí lo que se puede intuir es que es por coimas o cualquier tipo de circunstancias", afirmó.

Ante estos escenarios, las autoridades de Salud indicaron que la acción más inmediata para fortalecer los mecanismos de regulación del registro de medicamentos será un convenio que el Ministerio de Salud firmará el próximo 17 de mayo de 2024 con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"Vamos a actualizar el reglamento y para eso, afortunadamente, vamos a tener la asistencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)", aseguró el ministro Cordón.