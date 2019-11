Ministro sostiene que el libramiento de Chimaltenango es una mega obra y que habrá revisión de los trabajos

Hubo un gran Robo y todo fue mal construido…con ese concreto tirado a presion sobre los taludes y parece que no pusieron parillas de hierro para reforzarlas ese Mega proyecto es una basura, basura, basura…

Que hueveo ahora que no se queje la porqueria de empresa quien la construyo, pues ellos son responsables de sus propios actos, y no deberian de cobrar por reparar el daño que hicieron y todo por querer hueviar y hueviaron miles y miles de Quetzales. Todos estan envueltos asi Arquitectos como Ingenieros tambien. Mega Robo.