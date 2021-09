MP confirma que investiga supuestos sobornos a Giammattei y dice desconocer el “certificado” que asegura tener el mandatario

Según el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, la investigación respecto a las declaraciones de un testigo que asegura haber entregado dinero dentro de una alfombra en la casa del presidente sigue en proceso, pero no especificó detalles de los avances de la misma.

Un día después que se transmitiera la entrevista en la que el presidente Alejandro Giammattei aseguró que tiene un “certificado” que comprueba que no existe ninguna investigación en su contra por los supuestos sobornos de parte ciudadanos rusos, el Ministerio Público (MP) confirmó que sí existe una investigación por este supuesto pago de coimas, aunque no reveló qué personas son investigadas.

Además, Pantaleón dijo desconocer a qué se refería el presidente Giammattei cuando en una entrevista con CNN el sábado 25 de septiembre, afirmó que tiene “un certificado” en el que se comprueba que no hay una investigación en su contra, y explicó que cualquier ciudadano puede solicitar información sobre pesquisas en su contra.

Explicó que el documento se conoce como “desplegado de denuncias” o “antecedentes de Ministerio Público”. Este se puede solicitar en la unidad de información pública del MP o en el sitio web www.consultasmp.mp.gob.gt y solo se necesita llenar un formulario y presentar el documento personal de identificación (DPI).

En este documento se detalla si la persona que lo solicita se encuentra relacionada a una investigación o un hecho criminal.

Pantaleón recordó que Giammattei goza de derecho de antejuicio por su investidura como presidente, por lo que no puede ser investigado hasta que el Congreso lo despoje de esa prerrogativa.

Giammattei habla de investigaciones

El presidente Giammattei aseguró en la entrevista que tiene un “certificado” que demuestra que no está siendo investigado por ningún caso de corrupción.

“De haber sabido que me iba a hacer esa pregunta (sobre los señalamientos de corrupción) hubiera traído un certificado que tengo de que no hay investigación”, aseguró Giammattei, aunque no especificó si ese certificado fue extendido por el Ministerio Público u otra institución o si está firmado por la Fiscal General, Consuelo Porras.

Además, reveló que que tendría información respecto al caso Odebrecht que investiga el Ministerio Público y sugirió que se dará a conocer más información al respecto pronto. “Espérese a ver lo que viene del caso Odebrecht”, respondió al entrevistador de CNN relacionando esto con el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

Sandoval tiene al menos 13 denuncias, la mayoría por presunto abuso de autoridad durante los últimos años de su gestión, entre los cuales hay una por el caso Odebrecht presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

Además, esta semana la fiscal general nombró a Vilma Pérez Pineda como fiscal a cargo del caso Odebrecht, quien se integró a la Feci.

“Hay un caso contra el señor Sandoval, que lo dirima. Si él no es culpable, ¿por qué no se presenta?”, aseguró Giammattei.

Respecto a la información que Giammattei insinuó poseer sobre las investigaciones del caso Odebrecht, el vocero del MP dijo que la institución de investigación “es independiente y realiza su labor” y que esas pesquisas siguen desarrollándose con normalidad.

La entrevista se grabó el 18 de septiembre, tres días antes de que la fiscal general Consuelo Porras fuera incluida por el Departamento de Estado de EE. UU. en la lista Engel de actores señalados de corrupción o de favorecer los estados de derecho y las democracias de los países.